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Karısının Yüzünü Koluna Dövme Yaptıran Adam Boşandıktan Sonra Dövmeyi Kartal ile Değiştirdi

Karısının Yüzünü Koluna Dövme Yaptıran Adam Boşandıktan Sonra Dövmeyi Kartal ile Değiştirdi

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 23:24

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Evliliğini ve ailesine olan sevgisini ölümsüzleştirmek isteyen bir adam, karısı ve iki çocuğunun yüzlerini koluna dövme yaptırdı.

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Hayatının sonuna kadar ailesinin portresini vücudunda taşımaya karar veren adam, eşinden boşandıktan sonra radikal bir adım attı ve karısının yüzünü dövmeden sildirip yerine bir kartal yaptırmaya karar verdi.

Hayatının sonuna kadar ailesinin portresini vücudunda taşımaya karar veren adam, eşinden boşandıktan sonra radikal bir adım attı ve karısının yüzünü dövmeden sildirip yerine bir kartal yaptırmaya karar verdi.

Kartal dövmesiyle eski eşinin yüzünü kapatan adam, sosyal medyada gündem oldu. Çocuklarının dövmeleri ise kolunda kalmaya devam etti.

Kartal dövmesiyle eski eşinin yüzünü kapatan adam, sosyal medyada gündem oldu. Çocuklarının dövmeleri ise kolunda kalmaya devam etti.

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