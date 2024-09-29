Karısının Yüzünü Koluna Dövme Yaptıran Adam Boşandıktan Sonra Dövmeyi Kartal ile Değiştirdi

Evliliğini ve ailesine olan sevgisini ölümsüzleştirmek isteyen bir adam, karısı ve iki çocuğunun yüzlerini koluna dövme yaptırdı.
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Hayatının sonuna kadar ailesinin portresini vücudunda taşımaya karar veren adam, eşinden boşandıktan sonra radikal bir adım attı ve karısının yüzünü dövmeden sildirip yerine bir kartal yaptırmaya karar verdi.
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Kartal dövmesiyle eski eşinin yüzünü kapatan adam, sosyal medyada gündem oldu. Çocuklarının dövmeleri ise kolunda kalmaya devam etti.
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