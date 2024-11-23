Kardeş Payı ve İşler Güçler'in Yönetmeni Selçuk Aydemir'in O Sözleri Yine Eleştiri Konusu Oldu

Selçuk Aydemir'in yönettiği, senaryosunu yazdığı pek çok dizi ve film izleyen herkesi güldürürdü. Kardeş Payı'ndan tutun da İşler Güçler'e kadar ve Düğün Dernek filmlerini de unutmamak gerekir. Ama ünlü yönetmenin son zamanlarda bu projeleri kadar çok tutan bir dizi ya da filmi yok. O yüzden kendisi sosyal medyada ara sıra eleştiri konusu oluyor. İşte o eleştirilerden bazılarıyla yine karşınızdayız.