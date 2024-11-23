Kardeş Payı ve İşler Güçler'in Yönetmeni Selçuk Aydemir'in O Sözleri Yine Eleştiri Konusu Oldu
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Kardeş Payı ve İşler Güçler'in Yönetmeni Selçuk Aydemir'in O Sözleri Yine Eleştiri Konusu Oldu
Selçuk Aydemir'in yönettiği, senaryosunu yazdığı pek çok dizi ve film izleyen herkesi güldürürdü. Kardeş Payı'ndan tutun da İşler Güçler'e kadar ve Düğün Dernek filmlerini de unutmamak gerekir. Ama ünlü yönetmenin son zamanlarda bu projeleri kadar çok tutan bir dizi ya da filmi yok. O yüzden kendisi sosyal medyada ara sıra eleştiri konusu oluyor. İşte o eleştirilerden bazılarıyla yine karşınızdayız.
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Senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir'in film ve dizileri komediseverler tarafından çok beğenilir. İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi ve dahası...
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Hatta başrolünde Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Düğün Dernek filmi 2014 yılında vizyona girdiğinde Türkiye'de en çok izlenen 3. filmi olmuştu. Tabii bunda Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in bir araya geldiğinde izleyen herkesi güldürebilmesi önemli bir etkendi.
Ama magazin dünyasından duyduğumuz haberlere bakacak olursak ikili uzun zamandır ortak bir projede yer almıyorlar. Küs olup olmadıkları, barışıp barışmayacakları, tekrar bir araya gelecekler mi soruları hiç gündemden düşmüyor.
X/Twitter'da @bosunatiklama, Selçuk Aydemir'in "1 sene içinde İşler Güçler ve Kardeş Payı'ndan daha iyi bir dizi yapacağım" açıklamasını paylaştı. Aydemir'in bu açıklaması yeni değil ancak ondan iyi bir film ya da dizi bekleyenler bu paylaşıma yanıtsız kalmadı.
1. "Kral olmazsa tadı olmaz"
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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