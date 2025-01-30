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Karda Kayıp Düştükten Sonra Bir Daha Kalkmak İstemeyenler İçin 12 Şarkı

etiket Karda Kayıp Düştükten Sonra Bir Daha Kalkmak İstemeyenler İçin 12 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 23:04

Hepimizin başına gelmiştir; kar yağıyor, manzara şahane, için kıpır kıpır… Sonra hoop, bir anda buz gibi yerde buluyoruz kendimizi! O anda yerden kalkmamak, hatta öylece yatıp hayatı sorgulamak istiyorsunuz. İşte tam o moda gireceğiniz anlar için bir playlist hazırladık. Yerin tadını çıkarırken dinlemek serbest! 😄

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1. Tarkan - Kış Güneşi

2. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli

3. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar

4. Ajda Pekkan - Dert Bende

5. Nil Karaibrahimgil - Ben Buraya Çıplak Geldim

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6. Candan Erçetin - Melek

7. Zakkum - Hatıran Yeter

8. Cem Karaca - Bu Son Olsun

9. Akrep Nalan - Karlar Düşer

10. Mabel Matiz - A Canım

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11. Şebnem Ferah - Sil Baştan

12. Yonca Lodi - Düştüysek Kalkarız

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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