Karda Kayıp Düştükten Sonra Bir Daha Kalkmak İstemeyenler İçin 12 Şarkı

Hepimizin başına gelmiştir; kar yağıyor, manzara şahane, için kıpır kıpır… Sonra hoop, bir anda buz gibi yerde buluyoruz kendimizi! O anda yerden kalkmamak, hatta öylece yatıp hayatı sorgulamak istiyorsunuz. İşte tam o moda gireceğiniz anlar için bir playlist hazırladık. Yerin tadını çıkarırken dinlemek serbest! 😄