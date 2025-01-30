Karda Kayıp Düştükten Sonra Bir Daha Kalkmak İstemeyenler İçin 12 Şarkı
Karda Kayıp Düştükten Sonra Bir Daha Kalkmak İstemeyenler İçin 12 Şarkı
Hepimizin başına gelmiştir; kar yağıyor, manzara şahane, için kıpır kıpır… Sonra hoop, bir anda buz gibi yerde buluyoruz kendimizi! O anda yerden kalkmamak, hatta öylece yatıp hayatı sorgulamak istiyorsunuz. İşte tam o moda gireceğiniz anlar için bir playlist hazırladık. Yerin tadını çıkarırken dinlemek serbest! 😄
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Tarkan - Kış Güneşi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Teoman - Renkli Rüyalar Oteli
3. Sezen Aksu - Kaybolan Yıllar
4. Ajda Pekkan - Dert Bende
5. Nil Karaibrahimgil - Ben Buraya Çıplak Geldim
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Candan Erçetin - Melek
7. Zakkum - Hatıran Yeter
8. Cem Karaca - Bu Son Olsun
9. Akrep Nalan - Karlar Düşer
10. Mabel Matiz - A Canım
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Şebnem Ferah - Sil Baştan
12. Yonca Lodi - Düştüysek Kalkarız
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın