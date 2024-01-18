Karda Eğlendiği Anları Paylaşan Tarkan'ın Eşi ve Kızıyla Mutlu Pozları Kalplerimizi Eritti!
Karda Eğlendiği Anları Paylaşan Tarkan'ın Eşi ve Kızıyla Mutlu Pozları Kalplerimizi Eritti!
Sadece sesiyle değil aile hayatıyla da herkesin takdirini toplayan megastarımız Tarkan, her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Başarılı sanat hayatının ardından harika bir eş ve baba olmayı başaran ünlü sanatçı çıtayı arşa taşımayı sürdürüyor.
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Medar-ı iftiharımız Tarkan hem sanatıyla hem de özel hayatıyla sevenlerinden takdir topluyor.
Her daim enerjisini yüksek tutan ve adeta günümüze güneş gibi doğan megastar her yaptığıyla gündem olmayı başarıyor.
Tarkan harika bir eş ve mükemmel bir baba olmayı başarmasının ardından artık sanatçı kişiliğinden ziyade, "aile babası" olarak karşımıza çıkıyor.
Toplumsal meselelere olan duyarlılığını da es geçmeyelim tabii...
Neyse, biz konumuza dönelim. Aile babası halleriyle ayrı bir sevdiğimiz Tarkan, bu soğuk günlerde içimizi ısıtacak bir TBT paylaşımı yaptı.
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Eşi ve kızıyla karda eğlendiği anları paylaşan Tarkan'a yüz binlerce beğeni yapıldı.
Kendi fotoğrafını da paylaşan megastara yorum yağdı.
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Bize de maşallah demek düşüyor 😍 Çok güzelsiniz!
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