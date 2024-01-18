Karda Eğlendiği Anları Paylaşan Tarkan'ın Eşi ve Kızıyla Mutlu Pozları Kalplerimizi Eritti!

Sadece sesiyle değil aile hayatıyla da herkesin takdirini toplayan megastarımız Tarkan, her hareketiyle gündem olmaya devam ediyor. Başarılı sanat hayatının ardından harika bir eş ve baba olmayı başaran ünlü sanatçı çıtayı arşa taşımayı sürdürüyor.