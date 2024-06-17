Karakterini Analiz Ediyoruz! Sen Hangi Tatilci Tipisin?
Karakterini Analiz Ediyoruz! Sen Hangi Tatilci Tipisin?
Her ailede mutlaka tatil planı yaparken bile kendi yorumunu katan vardır birileri... Sen hangisisin?
Testi çöz ve öğren!
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1. Başlayalım! Tatil için valiz hazırlarken ilk neyi koyarsın?
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2. Tatile çıktığında ilk gün ne yaparsın?
3. Hayalindeki tatil sabahı nasıl başlamalı peki?
4. Şimdi şunu soralım: Tatile giderken yanında kimleri görürüz?
5. Genelde nasıl bir yerde konakladığını öğrenebilir miyiz?
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