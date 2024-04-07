Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Karakterine Göre Sen Bir Temizlik Ürünü Olsan Hangisi Olurdun?

etiket Karakterine Göre Sen Bir Temizlik Ürünü Olsan Hangisi Olurdun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
07.04.2024 - 11:31

Temizlik tutkun karakter özelliklerine ne kadar yansımış? Testi çöz ve bir temizlik ürünü olsaydın hangisi olurdun öğren! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak bir temizlik görevi seç bakalım 👇

2. Günlük yaşamında en çok tahammül edemediğin şey ne?

3. Hangi meslek asla sana göre değil?

4. Sen hangi mevsimin insanısın?

5. Hangi durum seni daha çok korkuturdu?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Evinin pek temiz olmadığını bildiğin bir arkadaşın seni yemeğe davet etse ne yapardın?

7. Arabanı ne sıklıkla iç - dış temizletiyorsun?

8. Çok dağınık ve pis bir eve gitsen temizlik yapmaya nereden başlardın?

9. Peki, senin stresle başa çıkma yöntemin ne?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Çamaşır suyu!

Sen, karşına çıkan her problemi anında ortadan kaldırmak isteyen hayatında belirsizliklere asla yer vermeyen birisin. Tıpkı çamaşır suyunun yarattığı etki gibi sen de anında ve etkili çözümler arıyorsun. Bu nedenle sen bir temizlik ürünü olsan kesinlikle çamaşır suyu olurdun!

Temizlik eldiveni!

Sen hoşuna gitmeyen insanlarla muhatap olmak istemeyen, bulunmak istemediğin bir ortama da asla girmeyen birisin. Temizlik yaparken kirli yüzeylere temas etmek istememek gibi sen de kendine uygun görmediğin hiçbir yerde bulunmuyorsun.

Yüzey temizleyici!

Senin için her zaman dışardan nasıl göründüğün çok önemli. Zaman zaman insanların hakkındaki düşüncelerine fazla anlam yüklediğin oluyor. Bizce sen bir temizlik ürünü olsan böyle lavanta veya beyaz sabun kokulu bir yüzey temizleyici olurdun. Çünkü evin güzel kokup pırıl pırıl görünmesi gibi sen de kendini dışarıya öyle göstermek için çaba harcıyorsun.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?