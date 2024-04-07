Karakterine Göre Sen Bir Temizlik Ürünü Olsan Hangisi Olurdun?

Senin için her zaman dışardan nasıl göründüğün çok önemli. Zaman zaman insanların hakkındaki düşüncelerine fazla anlam yüklediğin oluyor. Bizce sen bir temizlik ürünü olsan böyle lavanta veya beyaz sabun kokulu bir yüzey temizleyici olurdun. Çünkü evin güzel kokup pırıl pırıl görünmesi gibi sen de kendini dışarıya öyle göstermek için çaba harcıyorsun.