Karakterine Göre Sen Bir Temizlik Ürünü Olsan Hangisi Olurdun?
Karakterine Göre Sen Bir Temizlik Ürünü Olsan Hangisi Olurdun?
Temizlik tutkun karakter özelliklerine ne kadar yansımış? Testi çöz ve bir temizlik ürünü olsaydın hangisi olurdun öğren! 👇
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1. İlk olarak bir temizlik görevi seç bakalım 👇
2. Günlük yaşamında en çok tahammül edemediğin şey ne?
3. Hangi meslek asla sana göre değil?
4. Sen hangi mevsimin insanısın?
5. Hangi durum seni daha çok korkuturdu?
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6. Evinin pek temiz olmadığını bildiğin bir arkadaşın seni yemeğe davet etse ne yapardın?
7. Arabanı ne sıklıkla iç - dış temizletiyorsun?
8. Çok dağınık ve pis bir eve gitsen temizlik yapmaya nereden başlardın?
9. Peki, senin stresle başa çıkma yöntemin ne?
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