Karakterine Göre Günlük Rutinini Tahmin Ediyoruz!
Karakterine Göre Günlük Rutinini Tahmin Ediyoruz!
Herkesin bir günlük rutini var ama hepimiz aynı değiliz ki! Bazılarımız sabah uyanır uyanmaz kahvesini hazırlar, gününü planlar; bazılarımız ise “beş dakika daha” diyerek alarma savaş açar. Peki sen hangi taraftasın?
Eğlenmeye hazırsan başlıyoruz!
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1. Başlayalım! Telefonunda alarm kurarken ne düşünüyorsun?
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2. Kendine kahve hazırlıyorsun, kahveni nasıl alırsın?
3. Diyelim ki bir görev son teslim tarihine yaklaşıyor. Ne yaparsın?
4. Dağınık bir ortamda çalışabilir misin?
5. Sona yaklaşıyoruz. Alarm çaldığında genelde ne yaparsın?
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6. Diyelim ki bugün istediğin gibi bir boş gün. Nasıl geçirirsin?
7. Evde tek başına dans ediyor musun?
8. Birinin "Bunu hemen yapabilir misin?" dediğini duyduğunda ne düşünüyorsun?
9. Son soru! Tatil günlerinde alarm kurar mısın?
Sen tam bir disiplin abidesisin!
Sen tam bir hareket insanısın!
Hayatı fazla ciddiye almayan birisin ve bu yüzden çevrendekiler seni çok seviyor!
10. Ah, sen tam bir yaratıcı ruhsun!
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