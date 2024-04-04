Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Karakterine Göre Favori Temizlik Ürününü Tahmin Ediyoruz!

etiket Karakterine Göre Favori Temizlik Ürününü Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 09:01

Sen bize karakterini anlat, biz de senin favori temizlik ürününü söyleyelim. E hazırsan hadi başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle arkadaşlarına sorsak senin için ne derler?

2. Peki dedikodu ile aran nasıl?

3. Peki sana hangi çiçekler alınsa mutlu olursun?

4. 2500 yıl önce yaşasaydın ne iş yapardın?

4. 2500 yıl önce yaşasaydın ne iş yapardın?

5. Sen bir kahve olsan ne olurdun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Sihirli bir gücün olacak, hangisi olmasını isterdin?

7. Peki bunlardan hangisi favori atıştırmalığın?

8. Son olarak boş vakitlerinde ne yapmaktan hoşlanırsın?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Kesinlikle mikrofiber bez!

Kesinlikle mikrofiber bez!

Sen temizliğe öyle çok vakit ayırmayı sevmiyorsun. Temizliğe daha az vakit ayırıp, pratik olup kalan vakti keyifle geçirmeyi tercih ediyorsun. Bu yüzden de hem kolay kullanımı hem de pratikliği ile mikrofiber bez senin favori ürünün. Küçük ama etkisi büyük olan mikrofiber bez resmen senin hayatını kolaylaştırıyor.

Kesinlikle sirke!

Kesinlikle sirke!

Sen temizliğin bir yandan da doğal ve etkili olmasını önemsiyorsun bu yüzden de sirke senin en sevdiğin ürünler arasında yer alıyor. Temizlik yaparken birkaç damla sirke seni gerçekten mutlu ediyor. Hem kokusu hem de etkisi senin için ideal çünkü sen hayatında da olabildiğinde doğal ürünler kullanmayı tercih ediyorsun. Hayatında da detaycı ve mükemmelliyetçisin o yüzden sirke her şeyi çözüyor!

Kesinlikle banyo temizleyicileri!

Kesinlikle banyo temizleyicileri!

Senin bu hayatta en önem verdiğin şey kendi temizliğin. Doğal olarak kendi temizlendiğin yerin de temiz olmasını önemsiyorsun. Bu yüzden de senin favori ürünün banyo temizleyicileri. Hem onların keskin kokusu hem de etkisi seni mest ediyor. Zaten sen günlük hayatında da etki görmeyi seviyorsun, bu yüzden banyo temizleyicilerinin gözle görülür etkisine bayılıyorsun!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın