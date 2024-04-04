Karakterine Göre Favori Temizlik Ürününü Tahmin Ediyoruz!
Karakterine Göre Favori Temizlik Ürününü Tahmin Ediyoruz!
Sen bize karakterini anlat, biz de senin favori temizlik ürününü söyleyelim. E hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Öncelikle arkadaşlarına sorsak senin için ne derler?
2. Peki dedikodu ile aran nasıl?
3. Peki sana hangi çiçekler alınsa mutlu olursun?
4. 2500 yıl önce yaşasaydın ne iş yapardın?
5. Sen bir kahve olsan ne olurdun?
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6. Sihirli bir gücün olacak, hangisi olmasını isterdin?
7. Peki bunlardan hangisi favori atıştırmalığın?
8. Son olarak boş vakitlerinde ne yapmaktan hoşlanırsın?
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