Karakterine Göre Evde Sana Özel Bir Alan Oluşturuyoruz!
Karakterine Göre Evde Sana Özel Bir Alan Oluşturuyoruz!
Herkesin özel bir alana ihtiyacı vardır. Peki senin için bu alan neresi merak ediyor musun? Bize karakterini anlat, sana uygun özel alan neymiş söyleyelim!
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1. Önce kendini nasıl tanımlarsın öğrenerek başlayalım...
2. Hafta sonu ne yapmayı seversin?
3. Senin için olmazsa olmaz bir elektronik eşya söyle bakalım...
4. En sevdiğin uygulamayı da soralım...
5. Evin en çok hangi bölgesini temizlemeyi seviyorsun?
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