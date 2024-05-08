Karakterine Göre Evde Sana Özel Bir Alan Oluşturuyoruz!

Sen tam bir sanatçısın aslında. Evde çöpe gidecek şeylerden yaptıkların, diktiklerin ve daha birçoğu... Sen bunları yaparken o kadar mutlu oluyorsun ki evin bir köşesinde kalmana gönlümüz razı olmaz. O yüzden senin için evinde bir hobi odası şart! Doyasıya sanatçılığını konuşturabileceğin bu odada neler yapacaksın kim bilir...