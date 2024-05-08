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Karakterine Göre Evde Sana Özel Bir Alan Oluşturuyoruz!

etiket Karakterine Göre Evde Sana Özel Bir Alan Oluşturuyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 13:09

Herkesin özel bir alana ihtiyacı vardır. Peki senin için bu alan neresi merak ediyor musun? Bize karakterini anlat, sana uygun özel alan neymiş söyleyelim!

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1. Önce kendini nasıl tanımlarsın öğrenerek başlayalım...

2. Hafta sonu ne yapmayı seversin?

3. Senin için olmazsa olmaz bir elektronik eşya söyle bakalım...

4. En sevdiğin uygulamayı da soralım...

5. Evin en çok hangi bölgesini temizlemeyi seviyorsun?

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6. Tek mevsim seçme hakkın olsaydı sen hangisini tercih ederdin?

7. Peki sen sosyal biri misin yoksa yalnızlığı mı tercih edersin?

8. Son olarak sen nasıl motive oluyorsun?

Senin karakterine göre oluşturduğumuz alan dinlenme odası!

Senin karakterin oldukça sakin. Eee bu sakinliğe iyi bir dinlenme odası yakışır. Kendine ait dinlenme odan olsa nasıl mutlu olursun biliyoruz. Günün yorgunluğunu atabileceğin ve kendine vakit ayırabileceğin bu odayı en rahat şekilde dizayn edebilirsin. Her boş vaktinde bu odaya koşacağına eminiz!

Senin hobi odan olsa çok mutlu olursun!

Sen tam bir sanatçısın aslında. Evde çöpe gidecek şeylerden yaptıkların, diktiklerin ve daha birçoğu... Sen bunları yaparken o kadar mutlu oluyorsun ki evin bir köşesinde kalmana gönlümüz razı olmaz. O yüzden senin için evinde bir hobi odası şart! Doyasıya sanatçılığını konuşturabileceğin bu odada neler yapacaksın kim bilir...

Senin karakterine uygun oda spor odası!

Sen spor yapmak için doğmuşsun. Spor yapmayı çok seviyorsun, hatta bazen kendini biraz fazla bile zorluyor olabilirsin. Spor yapmak seni çok mutlu ediyor, o zaman ihtiyacın bir spor odası. Sporunu rahatça yapabileceğin ve kendine vakit ayıracağın bu oda tam senlik!

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