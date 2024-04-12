Senin detaycı karakterin mutfaktan temizliğe başlamayı zorunlu kılıyor. Sen her detaya dikkat eden ve kendini detaylarda bulan birisin. Her olayda en küçük ayrıntıyı fark ediyorsun. Çevrendekiler buna çok şaşırsa da bu senin en büyük özelliğin! Eee bu kadar detaycı birinin ilk temizlemesi gereken yer elbette detay temizliğe ihtiyacı olan mutfak.