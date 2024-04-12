Karakterine Göre Ev Temizliğine Nereden Başlamalısın?
Karakterine Göre Ev Temizliğine Nereden Başlamalısın?
Herkesin temizlik rutini farklıdır. Temizliğe nereden başladığın senin karakterini gösteriyor. Karakterine göre temizliğine hangi alandan başlayacağını merak ediyorsan haydi teste!
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1. Karakterini öğrenerek başlayalım...
2. Peki etrafındakiler seni nasıl tanımlar diye sorsak...
3. Temizlik yaparken nasıl biri oluyorsun?
4. Senin temizlik rutinin nedir?
5. Düzenli biri misin peki?
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6. Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun?
7. En garip temizlik alışkanlığın ne?
8. En sevdiğin temizlik eşyası ne diye soralım...
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