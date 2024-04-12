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Karakterine Göre Ev Temizliğine Nereden Başlamalısın?

etiket Karakterine Göre Ev Temizliğine Nereden Başlamalısın?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 10:02

Herkesin temizlik rutini farklıdır. Temizliğe nereden başladığın senin karakterini gösteriyor. Karakterine göre temizliğine hangi alandan başlayacağını merak ediyorsan haydi teste!

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1. Karakterini öğrenerek başlayalım...

2. Peki etrafındakiler seni nasıl tanımlar diye sorsak...

3. Temizlik yaparken nasıl biri oluyorsun?

4. Senin temizlik rutinin nedir?

5. Düzenli biri misin peki?

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6. Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun?

7. En garip temizlik alışkanlığın ne?

8. En sevdiğin temizlik eşyası ne diye soralım...

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Senin ilk temizlemen gereken yer, mutfak.

Senin detaycı karakterin mutfaktan temizliğe başlamayı zorunlu kılıyor. Sen her detaya dikkat eden ve kendini detaylarda bulan birisin. Her olayda en küçük ayrıntıyı fark ediyorsun. Çevrendekiler buna çok şaşırsa da bu senin en büyük özelliğin! Eee bu kadar detaycı birinin ilk temizlemesi gereken yer elbette detay temizliğe ihtiyacı olan mutfak.

Senin karakterine göre ilk temizlemen gereken yer, banyo.

Etrafına sorsak seni ilk tanımlayacakları kelime sabırsızlığın olur. Sen çok sabırsızsın. Her şey hemen olsun ve bitsin istiyorsun. Bu temizlik için de aynı. Sen temizlikte de hemen yapıp kurtulmak isteyenlerdensin. Banyo temizliğine girip 10 dakikada çıkıp kurtulmak seni rahatlatacak, emin ol!

Sen temizliğe salondan başlamalısın.

Senin keyfine düşkün olduğunu bilmeyen mi var. Öyle dara gelemezsin, sıkıntı sevmezsin. Sana zorla bir şey yaptırılmasından nefret edersin, istediğin şeyi istediğin anda yapmayı seversin. Senin yaya yaya bir temizlik anlayışın var. O yüzden bizce senin temizliğe başlaman için en iyi yer salon.

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