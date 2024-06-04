Karakterine Göre Ev Temizliği Sıralamanı Tahmin Ediyoruz!
Karakterine Göre Ev Temizliği Sıralamanı Tahmin Ediyoruz!
Ev temizliğinde herkesin sıralaması farklıdır. Karakterini anlat, biz de sana ev temizliği sıralamanı söyleyelim. Karakterine göre ev sıralamanı öğrenmek için haydi teste!
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1. Önce etrafındakiler seni nasıl tanımlar onu öğrenelim...
2. Peki sen kendini titiz biri olarak tanımlar mısın?
3. Bir plan yaptın ve işler senin planına göre gitmedi, tepkin ne olur?
4. Karar verirken daha çok aklın mı kalbin mi ön plandadır?
5. Kolayca motive olabilen biri misin?
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