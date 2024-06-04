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Karakterine Göre Ev Temizliği Sıralamanı Tahmin Ediyoruz!

etiket Karakterine Göre Ev Temizliği Sıralamanı Tahmin Ediyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 10:01

Ev temizliğinde herkesin sıralaması farklıdır. Karakterini anlat, biz de sana ev temizliği sıralamanı söyleyelim. Karakterine göre ev sıralamanı öğrenmek için haydi teste!

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1. Önce etrafındakiler seni nasıl tanımlar onu öğrenelim...

2. Peki sen kendini titiz biri olarak tanımlar mısın?

3. Bir plan yaptın ve işler senin planına göre gitmedi, tepkin ne olur?

4. Karar verirken daha çok aklın mı kalbin mi ön plandadır?

5. Kolayca motive olabilen biri misin?

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6. Peki, günün hangi saati daha çok seni yansıtıyor?

7. Genel olarak hayatta planlı biri misindir?

8. Yeni kişilerle tanışmaya açık biri misin?

Sen önce mutfağı, banyoları halledip daha sonra odalara geçiyorsun.

Sen çok planlı birisin. Hayatta olduğu gibi temizlikte de bu özelliklerini gösteriyorsun. Daha içine kapanık birisin ama kendi küçük dünyanda mutlusun. Senin düzenli ve planlı oluşun gibi karakter özelliklerin temizliğine de yansıyor. Sen temizliğe başlamadan önce o temizliğin planını yapıyorsun. Önce nereleri ve ne kadar süre temizleyeceğini belirleyip ondan sonra işe başlıyorsun.

Sen evi toplamadan asla temizliğe geçemiyorsun.

Senin karakterini tanımlayacak tek bir cümle söylesek herhalde bu düzenliliğin olur. Sen çok düzenli birisin. Ama bu tabii ki çok katı bir şekilde değil. Arada esnediğin anlar da olmuyor değil. Öyle çok katı kuralların yok hayatta, her yere kolaylıkla uyum sağlayabiliyorsun. Peki senin karakterine göre sıralaman ne diye sorarsan bu bir yer değil aslında. Sen önce tüm evi toparlayıp düzenliyorsun, ancak bundan sonra temizlik aşamasına geçebiliyorsun.

Sen önce odaları temizlemekle başlıyorsun.

Sen rahatlığın kitabını yazmışsın. Hayat felsefen 'Hallolur bir şekilde yaa'. Hiçbir şey için kendini sıkmıyor veya üzmüyorsun. Bu senin temizliğine de yansımış. Öyle planlar yaparak temizlik yapmıyorsun. Bugün için temizlik yapmayı düşünsen bile eğer keyfin yerinde değilse yarına erteliyorsun. Senin bu rahatlığın biraz fazla olabilir ama tabii ki bu senin hayatın, istediğin gibi yaşayabilirsin. 😎

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