Karakterine Göre Ev Temizliği Sıralamanı Tahmin Ediyoruz!

Senin karakterini tanımlayacak tek bir cümle söylesek herhalde bu düzenliliğin olur. Sen çok düzenli birisin. Ama bu tabii ki çok katı bir şekilde değil. Arada esnediğin anlar da olmuyor değil. Öyle çok katı kuralların yok hayatta, her yere kolaylıkla uyum sağlayabiliyorsun. Peki senin karakterine göre sıralaman ne diye sorarsan bu bir yer değil aslında. Sen önce tüm evi toparlayıp düzenliyorsun, ancak bundan sonra temizlik aşamasına geçebiliyorsun.