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Karadağ, NATO'ya Üye Oldu! 3 - 9 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Karadağ, NATO'ya Üye Oldu! 3 - 9 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 09:01

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.

İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.

3 Haziran 1892.

Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti.

Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti.

4 Haziran MÖ 781.

Karadağ, NATO'ya üye oldu.

Karadağ, NATO'ya üye oldu.

5 Haziran 2017.

Köln Üniversitesi kuruldu.

Köln Üniversitesi kuruldu.

6 Haziran 1388.

XIV. Louis, Fransa Kralı oldu.

XIV. Louis, Fransa Kralı oldu.

7 Haziran 1654.

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Hz. Muhammed'in ölümü.

Hz. Muhammed'in ölümü.

8 Haziran 632.

Roma İmparatoru Neron, üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.

Roma İmparatoru Neron, üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.

9 Haziran 53.

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