Karadağ, NATO'ya Üye Oldu! 3 - 9 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Karadağ, NATO'ya Üye Oldu! 3 - 9 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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İngiliz futbol takımı olan Liverpool kuruldu.
Tarihte ilk kez bir güneş tutulması Çin'de kayıtlara geçti.
Karadağ, NATO'ya üye oldu.
Köln Üniversitesi kuruldu.
XIV. Louis, Fransa Kralı oldu.
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Hz. Muhammed'in ölümü.
Roma İmparatoru Neron, üvey kızkardeşi İmparatoriçe Claudia Octavia ile evlendi.
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