Ayosofya'da İlk Namaz Kılındı! 27 Mayıs - 2 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Ayosofya'da İlk Namaz Kılındı! 27 Mayıs - 2 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Türkiye'de hafta tatili, Cuma'dan Pazar'a alındı.
Bilim insanı Thomas Edison pili buldu.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.
Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.
Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti.
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Londra'daki ünlü saat kulesi Big Ben'in saati ilk kez çalışmaya başladı.
Ayasofya'da ilk Cuma namazı, Akşemseddin tarafından kıldırıldı.
Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth taç giydi.
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