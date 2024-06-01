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Ayosofya'da İlk Namaz Kılındı! 27 Mayıs - 2 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Ayosofya'da İlk Namaz Kılındı! 27 Mayıs - 2 Haziran Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Aden
Aden - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 09:01

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

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Türkiye'de hafta tatili, Cuma'dan Pazar'a alındı.

Türkiye'de hafta tatili, Cuma'dan Pazar'a alındı.

27 Mayıs 1935.

Bilim insanı Thomas Edison pili buldu.

Bilim insanı Thomas Edison pili buldu.

28 Mayıs 1902.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.

29 Mayıs 1867.

Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.

30 Mayıs 1431.

Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti.

Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti.

31 Mayıs MÖ 1279.

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Londra'daki ünlü saat kulesi Big Ben'in saati ilk kez çalışmaya başladı.

Londra'daki ünlü saat kulesi Big Ben'in saati ilk kez çalışmaya başladı.

31 Mayıs 1859.

Ayasofya'da ilk Cuma namazı, Akşemseddin tarafından kıldırıldı.

Ayasofya'da ilk Cuma namazı, Akşemseddin tarafından kıldırıldı.

1 Haziran 1453.

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth taç giydi.

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth taç giydi.

2 Haziran 1953.

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