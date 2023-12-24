Kar Yağışı Olan Bayburt, Erzurum ve Kastamonu’da Okullar Tatil Edildi
Kar Yağışı Olan Bayburt, Erzurum ve Kastamonu’da Okullar Tatil Edildi
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Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
Kastamonu Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Köylerimizdeki yoğun kar yağışının ardından köy yollarımızda gece buzlanma olacağı değerlendirildiğinden, sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimize münhasır olmak kaydıyla 25 Aralık Pazartesi günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Pazartesi günü Bayburt genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinin tatil edildiğini Bayburt Valisi Mustafa Eldivan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Vali Eldivan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm eğitim-öğretim kademelerinde 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Erzurum’da yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
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Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava şartları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 25 Aralık Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.
Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: “Palandöken, Aziziye ve Yakutiye ilçelerinde kar yağışı, yoğun tip ve olumsuz hava şartları nedeniyle 25.12.2023 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir.”
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'de sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Özellikle Sevgili Öğrencilerimize duyurulur. İlimizde yoğun kar yağışı, etkili tipi ve yarın için buzlanma ihtimali nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir." dedi.
Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve buzlanma sebebiyle Karlıova ilçemiz merkez ve köy okullarının tamamı, 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.
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