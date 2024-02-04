Kaos Dolu Bir Boşanmadan Sonra Eski Eşleriyle Tekrar Evlenen 17 Kişi Hikayelerini Paylaştı
Kaos Dolu Bir Boşanmadan Sonra Eski Eşleriyle Tekrar Evlenen 17 Kişi Hikayelerini Paylaştı
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklı. Bazı insanlar boşandıktan sonra eski eşlerini görmek bile istemezken, bazıları yeniden evlenebiliyor. Olaylı boşanmalarından sonra tekrar bir araya gelen kişilerin hikayelerini sizler için derledik. Buyurun... 👇
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1. "Teyzem ilk kocasıyla genç yaşta evlendi. Farklı şeyler istiyorlardı ve boşandılar. İkisi de başka bir yere taşındı ve farklı kişilerle evlendiler. Daha sonra her ikisinin de eşi vefat etti. Boşanmalarından yaklaşık 40 yıl sonra yeniden bir araya geldiler ve evlendiler."
2. "Danışanlarım dört kez boşanıp, tekrar evlenmiş. Onlarla başa çıkamıyorum. Her geldiklerinde ya tekrar bir araya geldiklerini söylüyorlar ya da birbirlerinden nefret ettiklerini."
3. "Kocam ve ben çocukluk arkadaşıydık. 13 yaşındayken bir kıvılcım hissettik ve çıkmaya başladık. 18 yaşında oğlumuza hamile kaldım. Kaçtık ve hayatımıza başladık. Beni aldattığını ve o kişinin kız kardeşim olduğunu öğrendim. 20 yıl ara verdik ve tekrar bir araya geldik. Yeniden evlendik ve o tekrar kız kardeşimle görüşüp, ondan çocuk sahibi oldu."
4. "Bizimki çocukluk aşkıydı. Yedi yıllık ilişkiden sonra evlendik. Ama sürekli kavga ediyorduk ve düğünden altı ay sonra boşandık. Ayrı kaldığımız süre boyunca başkalarıyla çıkmayı denedik. Kimseyi bulamadık."
5. "Annem ve babam evlendikten üç yıl sonra ayrıldılar. Babam başka bir kadınla yaşarken bile annemle yakındı.Yeniden bir araya geldiler ve babam kanserden ölene kadar birliktelerdi."
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6. "Annemle babam ben çocukken, boşandılar. Birkaç yıl sonra yeniden evlendiler. On yıl daha birbirlerini perişan ederek yaşadılar. Şimdi yeniden boşanıyorlar. Bu sefer oldukça dostane bir durum ve birlikte yaşamadıklarında çok daha iyi anlaşıyorlar. Bu yüzden bu son gelişmeden mutluyum."
7. "Annem yirmi yaşındaydayken bana hamile kaldı. Ama evlilikleri yürümüyordu çünkü babam kötü biriydi. Ayrıldılar ancak annem tekrar hamile olduğunu öğrendi ve yeniden evlendiler. Ardından tekrar boşandılar. O kardeşimi aldı annem beni. Kardeşimi üç yıl boyunca görmedim."
8. "Kız kardeşim 17 yaşında evlendi. Eşi yurt dışında çalışıyordu. Kız kardeşim onu aldattı. İki yıl içinde boşandılar. Daha sonra, iki kez evlenip boşandı. 52 yaşındayken, ilk kocasıyla süpermarkette karşılaştı. 20 yıldır aynı kasabada yaşıyorlardı ve bunu bilmiyorlardı. Sekiz yıldır birlikteler ve nişanlılar. Harika bir adam ve şu anda hiç olmadığı kadar aşıklar."
9. "On yılı aşkın süredir evliydik. Beni aldattı, çözmek istedim, boşanma davası açtı. Boşanma kesinleştikten bir ay sonra çok büyük bir hata yaptığını söyleyerek geri geldi. Bir yıldan biraz fazla bir süre sonra yeniden aldattı. Artık kesinlikle bitti ve ben hayatımdan memnunum. O ise bitik halde. "
10. "Annemle babam ilk kez 70'lerin başında evlendiler ve bu evlilik tam 11 ay sürdü. Annem yeniden evlendi. 1977'de kız kardeşimi doğurdu ve o üç aylıkken eşini terk etti. Sonraki birkaç yıl içinde annemle babam yeniden bir araya gelip, 1980'de evlendiler. Babam 1998'de akciğer kanserinden ölene kadar 18 yıl boyunca birlikteydiler."
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11. "2009'da evlendik. Ben onun ikinci evliliğiydim. İki çocuğu vardı. İkinci yıldönümümüzden hemen önce boşandık. Ayrılığın sadece altı hafta sürmesi çılgıncaydı. Tekrar bir araya geldik ve evlendik harika bir üç yıl geçirdik. Bir çocuğumuz oldu. Sonra tekrar ayrıldık."
12. "2007'de evlendik. O zamanlar gençtik. Kısa süre sonra çocuklarımız oldu. Dört çocuğumuz oldu ve 2020'de boşandık. İkimiz de başka insanlarla çıktık ve iyi ebeveynlik yaptık. 'Aile' olarak daha fazla şey yapmaya başladık. Çünkü çocuklarımız küçüktü. Yavaş yavaş daha çok takıldık ve birlikte olmamız gerektiğinin farkına vardık. Bir karavan satın aldık ve ülkeyi gezdik. Ağustos 2021'de tekrar evlendik."
13. "18 yaşında evlendik. İki çocuğumuz oldu. Neredeyse otuz yıl evli kaldıktan sonra boşandık. Boşanma günümüzde karşılaştık. Adliyeden çıkınca benimle arabama kadar yürüdü. Bir süre sonra bana çıkma teklifi etti. Danışmanlık aldıktan sonra resmi olarak yeniden evlendik. Dokuz yıldır evliyiz. Çok güzel bir deneyim oldu. İkinci evliliğimi çok seviyorum."
14. "Erkek kardeşim liseden sonra evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Beş yıl sonra kardeşim eski eşiyle karşılaştı ve yeniden birlikte olmaya başladılar."
15. "Annem ve babam 12 yıl evli kaldılar. Babam onu yıllarca aldattığı için boşandılar. Arkadaş olarak kaldılar ve birkaç yıl önce evliliği bir kez daha denemeye karar verdiler. İlk birkaç ay gayet iyiydi. Sonra sürekli tartışmaya başladılar. Birlikteyken zehirli oluyorlar ve keşke yeniden evlenmeselerdi."
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16. "Annem liseden mezun olur olmaz evlendi ve üç çocuğu oldu. Boşandılar ve babamla evlenip, beni dünyaya getirdi. Ben lisedeyken boşandılar ve annem ilk kocasıyla 17 yılı aşkın bir süre ayrı kaldıktan sonra tekrar evlendi. Sekiz yıl oldu, hala ergen gibi tartışıyorlar ama mutlular."
17. "Anneannem ve dedem 25 yıl sonra yeniden evlendiler. Anneannem annemi henüz 16 yaşındayken doğurmuştu, birkaç yıl sonra boşandılar. Anneannem üç kişiyle evlenip, boşandı. Sonra dedemle tekrar bir araya geldiler. Sanırım sadece arkadaşlık istiyorlardı. Birbirlerini hiç sevmiyorlar."
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