Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?
Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?
2025 yılının ilk tutulması, 13 Mart gece saatlerinde meydana gelecek. Fakat bu, öyle sıradan bir tutulma değil. Dünya, yaklaşık 2,5 sene sonra Kanlı Ay tutulmasına şahitlik edecek. Efsanelere konu olan ve kimi kaynaklarda 'kanlı kurt ayı' olarak isimlendirilen bu tutulma, Dünya'nın birçok noktasından çıplak gözle izlenebilecek. Bu tutulmaya 'kanlı' denmesinin sebebi ise Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesi ve atmosferdeki ışığın kırılması.
Peki Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?
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Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Kanlı Ay Tutulması Türkiye'de Görülecek mi?
Neden Kanlı Ay Tutulması Denir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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