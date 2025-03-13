Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

2025 yılının ilk tutulması, 13 Mart gece saatlerinde meydana gelecek. Fakat bu, öyle sıradan bir tutulma değil. Dünya, yaklaşık 2,5 sene sonra Kanlı Ay tutulmasına şahitlik edecek. Efsanelere konu olan ve kimi kaynaklarda 'kanlı kurt ayı' olarak isimlendirilen bu tutulma, Dünya'nın birçok noktasından çıplak gözle izlenebilecek. Bu tutulmaya 'kanlı' denmesinin sebebi ise Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesi ve atmosferdeki ışığın kırılması.

Peki Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?