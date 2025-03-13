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Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman? Ay Tutulması Türkiye'den Görülecek mi?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 17:02

2025 yılının ilk tutulması, 13 Mart gece saatlerinde meydana gelecek. Fakat bu, öyle sıradan bir tutulma değil. Dünya, yaklaşık 2,5 sene sonra Kanlı Ay tutulmasına şahitlik edecek. Efsanelere konu olan ve kimi kaynaklarda 'kanlı kurt ayı' olarak isimlendirilen bu tutulma, Dünya'nın birçok noktasından çıplak gözle izlenebilecek. Bu tutulmaya 'kanlı' denmesinin sebebi ise Ay'ın Dünya'nın gölgesine tamamen girmesi ve atmosferdeki ışığın kırılması.

Peki Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta?

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Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kanlı Ay Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta?

2025 yılının ilk Ay tutulması, 13 Mart perşembe - 14 Mart cuma tarihlerinde gerçekleşecek. Tutulma, perşembeyi cumaya bağlayan gece gözlemlenebilecek. Yaklaşık 1 saat sürmesi beklenen tutulmanın net bir saati ise bulunmuyor. Türkiye saati ile sabah 09.20 sularında tutulmanın doruk noktasına ulaşacağı düşünülüyor. Kanlı Ay tutulması, özellikle havanın açık ve bulutsuz olduğu yerlerde daha kolay bir şekilde gözlemlenebilecek.

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'de Görülecek mi?

Kanlı Ay Tutulması Türkiye'de Görülecek mi?

13 Mart gecesi meydana gelecek olan kanlı ay tutulması Türkiye'de gözlemlenemeyecek. 2025'in ilk Ay tutulması, Amerika kıtasında Kuzey ve Güney yönlerinde rahatlıkla izlenebilecek. Avrupa'nın batı kısımlarında ise Kanlı Ay tutulmasının başlangıç aşamaları görülebilecek. Kanlı Ay tutulmasını izlemek için ise herhangi bir ekipmana ihtiyaç duyulmuyor.

Neden Kanlı Ay Tutulması Denir?

Neden Kanlı Ay Tutulması Denir?

Ay tutulması sırasında, Ay belli bir süreliğine Dünya'nın gölgesinde kalır. Ay'ın Dünya'nın gölgesinin en karanlık kısmına düşmesine 'tam tutulma' adı verilir. Kanlı Ay tutulması veya Kızıl Ay tutulması da tam tutulma sırasında meydana gelir.

Güneş ışıkları, Dünya'nın atmosferinden geçerken mavi ışık filtrelenir. Kalan ışık, Ay'a ulaşır ve ona kırmızımsı bir renk verir. Bazı kaynaklarda kanlı Ay tutulmasına 'kanlı kurt ayı' da denir.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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