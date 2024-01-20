Kandırılıyor muyuz? Kadınların En Büyük Umudu Lazer Epilasyon Giderek Hayal Kırıklığına Dönüşüyor!

Son dönemlerin en popüler güzellik uygulamalarından birisi olan lazer epilasyon, özellikle kadınların büyük umutlar beslemesine neden oldu. Binlerce kadın ve erkeğin yaptırdığı bu epilasyon türü, son günlerde sosyal medyada 'tüyler bitmedi, tam bir hayal kırıklığı' olarak adlandırılıyor. Gelin önce kullanıcı yorumlarını okuyalım sonra sözü size bırakalım;

Lazer epilasyon tüyleri tamamen bitiriyor mu?