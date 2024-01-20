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Kandırılıyor muyuz? Kadınların En Büyük Umudu Lazer Epilasyon Giderek Hayal Kırıklığına Dönüşüyor!

Kandırılıyor muyuz? Kadınların En Büyük Umudu Lazer Epilasyon Giderek Hayal Kırıklığına Dönüşüyor!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
20.01.2024 - 13:16

Son dönemlerin en popüler güzellik uygulamalarından birisi olan lazer epilasyon, özellikle kadınların büyük umutlar beslemesine neden oldu. Binlerce kadın ve erkeğin yaptırdığı bu epilasyon türü, son günlerde sosyal medyada 'tüyler bitmedi, tam bir hayal kırıklığı' olarak adlandırılıyor. Gelin önce kullanıcı yorumlarını okuyalım sonra sözü size bırakalım;

Lazer epilasyon tüyleri tamamen bitiriyor mu?

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Son yılların en popüler güzellik uygulamalarından birisi de lazer epilasyon.

Son yılların en popüler güzellik uygulamalarından birisi de lazer epilasyon.

Vücudun her bölgesine yapılabilen bu uygulama tüylerin %100 bitimini vadediyor.

Vücudun her bölgesine yapılabilen bu uygulama tüylerin %100 bitimini vadediyor.

Her geçen gün yeni bir çeşidi çıkan lazer epilasyon, özellikle kadınların en büyük umudu oldu. Bir de kesin çözüm olarak pazarlanınca herkes güzellik merkezlerine lazer epilasyonla istenmeyen tüylerinden kurtulmak için akın ediyor.

Her geçen gün yeni bir çeşidi çıkan lazer epilasyon, özellikle kadınların en büyük umudu oldu. Bir de kesin çözüm olarak pazarlanınca herkes güzellik merkezlerine lazer epilasyonla istenmeyen tüylerinden kurtulmak için akın ediyor.

Sadece uzmanları tarafından kaliteli cihazlarla yapılması tavsiye edilen bu epilasyon çeşidi, hem kadınlara hem de erkeklere uygulanıyor. Ayrıca bu tıbbi bir işlem.

Sadece uzmanları tarafından kaliteli cihazlarla yapılması tavsiye edilen bu epilasyon çeşidi, hem kadınlara hem de erkeklere uygulanıyor. Ayrıca bu tıbbi bir işlem.

Peki lazer epilasyon nedir, nasıl işe yarar, mantığı nasıl işler diye sorarsanız anlatalım: İstenmeyen tüyleri gidermek için konsantre ışık demeti yani kullanılan tıbbi bir işlemdir. Lazer epilasyon 'Selektif Fototermoliz' prensibiyle çalışır. Selektif 'fototermoliz'de belirli bir dalga boyundaki ışıklar hedefteki 'klomofor' tarafından seçilerek emilir.

Fakat son zamanlarda özellikle TikTok'ta bazı kadınlar, lazer epilasyonun asla tüylerini bitirmediğini ve hayal kırıklığına uğradıklarını anlatıyor.

Fakat son zamanlarda özellikle TikTok'ta bazı kadınlar, lazer epilasyonun asla tüylerini bitirmediğini ve hayal kırıklığına uğradıklarını anlatıyor.
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Büyük umutlarla başlanan lazer epilasyon, kadınların kurtuluş yolu olarak gördü ve yapılması gerekenler listesine adını altın harflerle yazdırdı.

Büyük umutlarla başlanan lazer epilasyon, kadınların kurtuluş yolu olarak gördü ve yapılması gerekenler listesine adını altın harflerle yazdırdı.
twitter.com

Fakat bir TikTok kullanıcısı, tüylerin tamamen bitmediği gibi güzellik merkezlerinin kalan ufak tefek tüyler için ekstra seanlar yapıp daha çok para aldığını söyledi.

Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcının videosu ise kısa sürede kadınlar arasında viral oldu.

Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcının videosu ise kısa sürede kadınlar arasında viral oldu.

Kimileri bitiyor derken,

Kimileri bitiyor derken,

Kimileri kullanılan teknikten tekniğe değiştiğini,

Kimileri kullanılan teknikten tekniğe değiştiğini,
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Kimileri ise yaptırmasına rağmen tüylerinin asla bitmediğini söyledi.

Kimileri ise yaptırmasına rağmen tüylerinin asla bitmediğini söyledi.

Bu tarz videolar ise yeni başlayanlar/başlayacaklar için oldukça korkutucu oldu.

Bu tarz videolar ise yeni başlayanlar/başlayacaklar için oldukça korkutucu oldu.
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Sözü lazer epilasyon yaptıran okuyucularımıza bırakıyoruz: Lazer epilasyon tüyleri tamamen bitiriyor mu?

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