Kandırılıyor muyuz? Kadınların En Büyük Umudu Lazer Epilasyon Giderek Hayal Kırıklığına Dönüşüyor!
Kandırılıyor muyuz? Kadınların En Büyük Umudu Lazer Epilasyon Giderek Hayal Kırıklığına Dönüşüyor!
Son dönemlerin en popüler güzellik uygulamalarından birisi olan lazer epilasyon, özellikle kadınların büyük umutlar beslemesine neden oldu. Binlerce kadın ve erkeğin yaptırdığı bu epilasyon türü, son günlerde sosyal medyada 'tüyler bitmedi, tam bir hayal kırıklığı' olarak adlandırılıyor. Gelin önce kullanıcı yorumlarını okuyalım sonra sözü size bırakalım;
Lazer epilasyon tüyleri tamamen bitiriyor mu?
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Son yılların en popüler güzellik uygulamalarından birisi de lazer epilasyon.
Vücudun her bölgesine yapılabilen bu uygulama tüylerin %100 bitimini vadediyor.
Her geçen gün yeni bir çeşidi çıkan lazer epilasyon, özellikle kadınların en büyük umudu oldu. Bir de kesin çözüm olarak pazarlanınca herkes güzellik merkezlerine lazer epilasyonla istenmeyen tüylerinden kurtulmak için akın ediyor.
Sadece uzmanları tarafından kaliteli cihazlarla yapılması tavsiye edilen bu epilasyon çeşidi, hem kadınlara hem de erkeklere uygulanıyor. Ayrıca bu tıbbi bir işlem.
Fakat son zamanlarda özellikle TikTok'ta bazı kadınlar, lazer epilasyonun asla tüylerini bitirmediğini ve hayal kırıklığına uğradıklarını anlatıyor.
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Büyük umutlarla başlanan lazer epilasyon, kadınların kurtuluş yolu olarak gördü ve yapılması gerekenler listesine adını altın harflerle yazdırdı.
Hayal kırıklığına uğrayan kullanıcının videosu ise kısa sürede kadınlar arasında viral oldu.
Kimileri bitiyor derken,
Kimileri kullanılan teknikten tekniğe değiştiğini,
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Kimileri ise yaptırmasına rağmen tüylerinin asla bitmediğini söyledi.
Bu tarz videolar ise yeni başlayanlar/başlayacaklar için oldukça korkutucu oldu.
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Sözü lazer epilasyon yaptıran okuyucularımıza bırakıyoruz: Lazer epilasyon tüyleri tamamen bitiriyor mu?
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