Flörtünü İlk Buluşmada Pilavcıya Götürdüğü İçin Eleştiren Kadın Aldığı Radikal Kararla Herkesi Şoke Etti!
Flörtünü İlk Buluşmada Pilavcıya Götürdüğü İçin Eleştiren Kadın Aldığı Radikal Kararla Herkesi Şoke Etti!
Bir Twitter kullanıcısı, 2020 yılında flört ettiği kişi tarafından ilk buluşmada pilavcıya götürüldü. İlk buluşmasını böyle hayal etmeyen kadın flörtünü bu konuda eleştirirken aradan geçen 4 yılın ardından ilişkileri hakkında yaptığı güncellemeyle Twitter (X) ahalisini şoke etmiş!
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İlk buluşmalar her zaman çok kritik olur... Tanıştıktan sonra sabaha kadar konuşulan o gece öyle büyülüdür ki buluşmada da aynı çekim yaşansın isteriz.
Maalesef bazılarımız için bu ilk buluşma vasat geçerken bazılarımız o masadan evlilik hayalleriyle kalkıyor.
Ne konuşulacağından nereye gidileceğine, hesabı kimin ödeyeceğinden ne giyileceğine her şeyin kritik bir önem taşıdığı ilk buluşmalarla ilgili sosyal medyada da sık sık anılar okuyoruz.
Bu anılardan birisi de @wuexas kullanıcı adlı Twitter (X) sakini, 2020 yılında yaşadığı ilk buluşmada pilavcıya götürülmesini eleştirmişti.
Aradan geçen 4 yılın sonunda ise pilavcıya giden çiftimizin arasında yeni bir gelişme yaşanmış!
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İkili bu yıl evlenme kararı almış. 🥲🧿
Ve bu radikal karar, Twitter ahalisini şoka uğrattı.
Bizim gülmese de birilerinin yüzünün gülmesi herkesi çok mutlu etmişti!
Bakalım kimler neler demiş?
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Fakat sonradan öğrendik ki pilavcıya giderlerken zaten sevgililermiş... Ve hatta pilavcıya gitme fikri kendisinden çıkmış...
Valla ne diyelim, nazar değmesin!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Çocuğun yerinde olsam o tweeti gördükten sonra ben engellerdim bide evleniyor yazık etme halen fırsatın var kardeşim…