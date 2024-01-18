Flörtünü İlk Buluşmada Pilavcıya Götürdüğü İçin Eleştiren Kadın Aldığı Radikal Kararla Herkesi Şoke Etti!

Bir Twitter kullanıcısı, 2020 yılında flört ettiği kişi tarafından ilk buluşmada pilavcıya götürüldü. İlk buluşmasını böyle hayal etmeyen kadın flörtünü bu konuda eleştirirken aradan geçen 4 yılın ardından ilişkileri hakkında yaptığı güncellemeyle Twitter (X) ahalisini şoke etmiş!