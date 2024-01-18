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Flörtünü İlk Buluşmada Pilavcıya Götürdüğü İçin Eleştiren Kadın Aldığı Radikal Kararla Herkesi Şoke Etti!

Flörtünü İlk Buluşmada Pilavcıya Götürdüğü İçin Eleştiren Kadın Aldığı Radikal Kararla Herkesi Şoke Etti!

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
18.01.2024 - 18:18

Bir Twitter kullanıcısı, 2020 yılında flört ettiği kişi tarafından ilk buluşmada pilavcıya götürüldü. İlk buluşmasını böyle hayal etmeyen kadın flörtünü bu konuda eleştirirken aradan geçen 4 yılın ardından ilişkileri hakkında yaptığı güncellemeyle Twitter (X) ahalisini şoke etmiş!

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İlk buluşmalar her zaman çok kritik olur... Tanıştıktan sonra sabaha kadar konuşulan o gece öyle büyülüdür ki buluşmada da aynı çekim yaşansın isteriz.

İlk buluşmalar her zaman çok kritik olur... Tanıştıktan sonra sabaha kadar konuşulan o gece öyle büyülüdür ki buluşmada da aynı çekim yaşansın isteriz.

Maalesef bazılarımız için bu ilk buluşma vasat geçerken bazılarımız o masadan evlilik hayalleriyle kalkıyor.

Maalesef bazılarımız için bu ilk buluşma vasat geçerken bazılarımız o masadan evlilik hayalleriyle kalkıyor.

Ne konuşulacağından nereye gidileceğine, hesabı kimin ödeyeceğinden ne giyileceğine her şeyin kritik bir önem taşıdığı ilk buluşmalarla ilgili sosyal medyada da sık sık anılar okuyoruz.

Ne konuşulacağından nereye gidileceğine, hesabı kimin ödeyeceğinden ne giyileceğine her şeyin kritik bir önem taşıdığı ilk buluşmalarla ilgili sosyal medyada da sık sık anılar okuyoruz.

Bu anılardan birisi de @wuexas kullanıcı adlı Twitter (X) sakini, 2020 yılında yaşadığı ilk buluşmada pilavcıya götürülmesini eleştirmişti.

Bu anılardan birisi de @wuexas kullanıcı adlı Twitter (X) sakini, 2020 yılında yaşadığı ilk buluşmada pilavcıya götürülmesini eleştirmişti.
twitter.com

Hatta flörtünü engelleyeceğini bile söylemişti!

Aradan geçen 4 yılın sonunda ise pilavcıya giden çiftimizin arasında yeni bir gelişme yaşanmış!

Aradan geçen 4 yılın sonunda ise pilavcıya giden çiftimizin arasında yeni bir gelişme yaşanmış!
twitter.com
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İkili bu yıl evlenme kararı almış. 🥲🧿

İkili bu yıl evlenme kararı almış. 🥲🧿
twitter.com

Ve bu radikal karar, Twitter ahalisini şoka uğrattı.

Ve bu radikal karar, Twitter ahalisini şoka uğrattı.
twitter.com

Bizim gülmese de birilerinin yüzünün gülmesi herkesi çok mutlu etmişti!

Bizim gülmese de birilerinin yüzünün gülmesi herkesi çok mutlu etmişti!
twitter.com

Bakalım kimler neler demiş?

Bakalım kimler neler demiş?
twitter.com
twitter.com
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Fakat sonradan öğrendik ki pilavcıya giderlerken zaten sevgililermiş... Ve hatta pilavcıya gitme fikri kendisinden çıkmış...

Fakat sonradan öğrendik ki pilavcıya giderlerken zaten sevgililermiş... Ve hatta pilavcıya gitme fikri kendisinden çıkmış...
twitter.com

Kandırılmış hissetsek de aşk aşktır! Mutluluk dilemekten başka bir şey gelmez elimizden...

Valla ne diyelim, nazar değmesin!

Valla ne diyelim, nazar değmesin!
twitter.com

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlk buluşmada tavuk pilavcıya götürülseniz ne tepki verirdiniz?

Yorumlarda buluşalım...

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ömer

Çocuğun yerinde olsam o tweeti gördükten sonra ben engellerdim bide evleniyor yazık etme halen fırsatın var kardeşim…