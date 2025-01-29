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Kalp Krizi Geçiren TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Taburcu Edildi

Kalp Krizi Geçiren TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Taburcu Edildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.01.2025 - 12:46

Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. TRT kameralarına konuşan Arıkan, kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.

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1. Lig'in 20. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırılmıştı.

1. Lig'in 20. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırılmıştı.

Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği, yoğun bakıma alındığı paylaşılmıştı.

Usta isim taburcu edildi.

Usta isim taburcu edildi.

10 gündür tedavi altında olan Arıkan, hastaneden çıktı.

"Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim." dedi 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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