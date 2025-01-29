Kalp Krizi Geçiren TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Taburcu Edildi
Kalp Krizi Geçiren TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan Taburcu Edildi
Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. TRT kameralarına konuşan Arıkan, kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür etti.
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1. Lig'in 20. haftasında oynanan Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, hastaneye kaldırılmıştı.
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Usta isim taburcu edildi.
"Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim." dedi 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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