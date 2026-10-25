Kalp Kırıklıklarını Onarmayan Ama Çok İyi Anlayan 10 Parça
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Bazı şarkılar yaralarını sarmıyor, hatta açık konuşalım biraz daha kurcalıyor… Ama tam da ihtiyacın olan anda “Evet ya, tam olarak böyle hissediyorum” dedirtiyor. 🥲
Ayrılığın ardından söylenemeyen cümlelerden bir başkasına ait olduğunu kabullenemediğin kişiye, pişmanlıklardan artık geri dönüşü olmayan vedalara kadar kalp kırıklığının her hâlini anlayan 10 parçayı bir araya getirdik. 👇🏻
1. Adele – Someone Like You
2. Olivia Rodrigo – drivers license
3. Lewis Capaldi – Someone You Loved
4. Lord Huron – The Night We Met
5. Sam Smith – Too Good at Goodbyes
6. Rihanna feat. Mikky Ekko – Stay
7. Bruno Mars – When I Was Your Man
8. Coldplay – The Scientist
9. The 1975 – Somebody Else
10. Amy Winehouse – Back to Black
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