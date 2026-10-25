Kalp Kırıklıklarını Onarmayan Ama Çok İyi Anlayan 10 Parça

Bazı şarkılar yaralarını sarmıyor, hatta açık konuşalım biraz daha kurcalıyor… Ama tam da ihtiyacın olan anda “Evet ya, tam olarak böyle hissediyorum” dedirtiyor. 🥲

Ayrılığın ardından söylenemeyen cümlelerden bir başkasına ait olduğunu kabullenemediğin kişiye, pişmanlıklardan artık geri dönüşü olmayan vedalara kadar kalp kırıklığının her hâlini anlayan 10 parçayı bir araya getirdik. 👇🏻