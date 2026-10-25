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Kalp Kırıklıklarını Onarmayan Ama Çok İyi Anlayan 10 Parça

etiket Kalp Kırıklıklarını Onarmayan Ama Çok İyi Anlayan 10 Parça

onedio.mimi - Onedio Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bazı şarkılar yaralarını sarmıyor, hatta açık konuşalım biraz daha kurcalıyor… Ama tam da ihtiyacın olan anda “Evet ya, tam olarak böyle hissediyorum” dedirtiyor. 🥲 

Ayrılığın ardından söylenemeyen cümlelerden bir başkasına ait olduğunu kabullenemediğin kişiye, pişmanlıklardan artık geri dönüşü olmayan vedalara kadar kalp kırıklığının her hâlini anlayan 10 parçayı bir araya getirdik. 👇🏻

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1. Adele – Someone Like You

Birini hâlâ severken onun hayatına sensiz devam ettiğini öğrenmek kadar tatsız çok az şey var. Adele bu şarkıda büyük bir öfkeden ziyade insanın içini daha çok acıtan o kabulleniş hâlini anlatıyor.

2. Olivia Rodrigo – drivers license

Ayrılıktan sonra her şeyin o kişiyi hatırlatmaya başladığı dönem var ya… İşte drivers license tam olarak orada yaşıyor. Daha önce birlikte hayalini kurduğun küçücük şeyleri artık yalnız yapmak ve karşındaki kişinin hayatına devam ettiğini görmek üzerine öyle tanıdık bir duygusu var ki insan kendi lise aşkını bulup üzülmek istiyor. 😅

3. Lewis Capaldi – Someone You Loved

Birinin yokluğunu bazen o kişi gittikten hemen sonra değil, hayatındaki boşluğu fark ettiğinde anlıyorsun. Kalp kırıklığının en sessiz ama en ağır versiyonlarından.

4. Lord Huron – The Night We Met

“Keşke her şeyin başladığı yere dönebilsem” düşüncesini şarkıya çevirsen muhtemelen böyle bir şey çıkardı. Burada mesele yalnızca birini özlemek değil; o insanla birlikteyken olduğun kişiyi de özlemek. Bazı ilişkiler biter ama insan hâlâ hikâyenin hangi bölümünde her şeyin değiştiğini düşünüp durur ya… Tam orası. 🥲

5. Sam Smith – Too Good at Goodbyes

Çok fazla kırılınca insanın bir noktadan sonra kendini korumayı öğrenmesi gerekiyor. Ama sorun şu ki kalbinin etrafına duvar örerken kimsenin içeri girmesine de izin vermemeye başlıyorsun. Sam Smith bu şarkıda ayrılıklara o kadar alışmış birini anlatıyor ki vedalaşmak artık neredeyse savunma mekanizmasına dönüşmüş. Üzücü mü? Fazlasıyla.

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6. Rihanna feat. Mikky Ekko – Stay

Bazen ilişkinin iyi olmadığını biliyorsun ama yine de o insanın gitmesini istemiyorsun. Mantığın başka, kalbin bambaşka bir toplantıda karar alıyor yani. Büyük laflardan ziyade çok basit bir ihtiyaç hissediliyor: “Biraz daha burada kal.”

7. Bruno Mars – When I Was Your Man

Ayrıldıktan sonra aklına gelen o müthiş fikirler neden ilişki devam ederken gelmez, bilmiyoruz. 😅 Bruno Mars burada tam olarak “Keşke daha iyisini yapsaydım” pişmanlığının dibine vuruyor. Kaybettikten sonra birinin değerini anlamak ve artık yapabileceğin hiçbir şey olmadığını bilmek… Kalp kırıklığının ayrı bir seviyesi.

8. Coldplay – The Scientist

“Başa dönsek acaba bu kez her şeyi doğru yapabilir miydik?” sorusu bu şarkının her yerinde dolaşıyor. Bir ilişkinin neden dağıldığını anlamaya çalışırken sevginin matematik problemi gibi çözülemeyeceğini fark etmek de cabası.

9. The 1975 – Somebody Else

Eski sevgilini artık istemediğini düşünüyorsun… ta ki onun başka biriyle olduğunu hayal edene kadar. 😶 Somebody Else, ayrılık sonrası yaşanan o son derece çelişkili duyguyu fazlasıyla iyi yakalıyor. “Birlikte olmak istemiyorum ama başkasıyla olmanı da istemiyorum” demenin çok havalı synth'lerle süslenmiş hâli.

10. Amy Winehouse – Back to Black

Amy Winehouse kalp kırıklığını anlatırken romantikleştirmiyor; karanlık tarafını olduğu gibi önümüze bırakıyor. Sevdiğin insan eski hayatına geri dönerken senin o ilişkinin ardından oluşan boşlukla baş başa kalman üzerine kurulu. O ses zaten tek başına yeterince yaralayıcı, bir de şarkının duygusu eklenince...

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