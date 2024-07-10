Kalıplara Kafa Tutarak Nikahında Kendi Diktiği Gelinliği Giyen Kadın Viral Oldu

Düğün nikah gibi etkinliklerde gençler eskisi kadar gelenekçi düşünmese de pek çok kişi belli başlı ritüel ve harcama kalemlerinden kaçamıyor. Ancak bir de kalıpları yıkanlar var. Bir Twitter kullanıcısı ailesinin beceremezsin demesine rağmen kendi gelinliğini tasarladı, becerip beceremediği tartışma konusu olsa da mutluluğu gözlerden kaçmadı.