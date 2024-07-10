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Kalıplara Kafa Tutarak Nikahında Kendi Diktiği Gelinliği Giyen Kadın Viral Oldu

Kalıplara Kafa Tutarak Nikahında Kendi Diktiği Gelinliği Giyen Kadın Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.07.2024 - 15:02

Düğün nikah gibi etkinliklerde gençler eskisi kadar gelenekçi düşünmese de pek çok kişi belli başlı ritüel ve harcama kalemlerinden kaçamıyor. Ancak bir de kalıpları yıkanlar var. Bir Twitter kullanıcısı ailesinin beceremezsin demesine rağmen kendi gelinliğini tasarladı, becerip beceremediği tartışma konusu olsa da mutluluğu gözlerden kaçmadı.

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Paylaşım şöyle 👇

İlginç kareler de paylaşıldı.

İlginç kareler de paylaşıldı.

Her şeyi imece usulü halletmiş.

Her şeyi imece usulü halletmiş.

Organizasyon işine yeni soluk getirmiş.

Organizasyon işine yeni soluk getirmiş.

Tabii bunun ekonomik bir tercih olmadığını da belirtti.

Tabii bunun ekonomik bir tercih olmadığını da belirtti.
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Eleştirilere ise böyle yanıt verdi.

Eleştirilere ise böyle yanıt verdi.

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