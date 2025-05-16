onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kaliforniya Sahillerinde Gibi Hissettiren 13 Parça

etiket Kaliforniya Sahillerinde Gibi Hissettiren 13 Parça

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 23:04

Dinlediğin anda seni Kaliforniya'nın sıcacık sahillerine ışınlayacak o şarkıları keşfetmeye hazır mısın? Seni o sıcacık ve bol dalgalı sahillere gönderecek parçalar ile dolu playlist'in şarkılarını listene eklemenin tam zamanı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. The Beach Boys - California Girls

2. Vampire Weekend - Hannah Hunt

3. The Mamas & The Papas - California Dreamin'

4. Tame Impala - The Less I Know The Better

5. Sublime - Santeria

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Lana Del Rey - Young and Beautiful

7. Red Hot Chili Peppers - Californication

8. Jack Johnson - Better Together

9. The 1975 - If You’re Too Shy

10. M83 - Midnight City

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. John Mayer - No Such Thing

12. Fleetwood Mac - Rhiannon

13. Pharrell Williams - Happy

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın