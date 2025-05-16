Kaliforniya Sahillerinde Gibi Hissettiren 13 Parça
Dinlediğin anda seni Kaliforniya'nın sıcacık sahillerine ışınlayacak o şarkıları keşfetmeye hazır mısın? Seni o sıcacık ve bol dalgalı sahillere gönderecek parçalar ile dolu playlist'in şarkılarını listene eklemenin tam zamanı!
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1. The Beach Boys - California Girls
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2. Vampire Weekend - Hannah Hunt
3. The Mamas & The Papas - California Dreamin'
4. Tame Impala - The Less I Know The Better
5. Sublime - Santeria
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6. Lana Del Rey - Young and Beautiful
7. Red Hot Chili Peppers - Californication
8. Jack Johnson - Better Together
9. The 1975 - If You’re Too Shy
10. M83 - Midnight City
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11. John Mayer - No Such Thing
12. Fleetwood Mac - Rhiannon
13. Pharrell Williams - Happy
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