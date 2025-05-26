Kalbini Kıran Kişiye Göndermelik Atarlı Giderli Şarkılar
Bazen susmak yetmez, duygularınızı en sert şekilde anlatmak istersiniz ya! Heh, işte tam öyle bir liste yaptık. Bırakın şarkılar konuşsun, zaten mesaj yerine ulaşır. Hazırsanız, listeyi kaydırmaya başlayın.
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1. Yürü Anca Gidersin
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2. Kandıramazsın Beni
3. Çanta
4. Olay
5. Kasaba
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6. Benim Gibi Olmayacak
7. Yakar Geçerim
8. Türkan
9. Adeyyo
10. Hoş Geldin Ayrılığa
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11. Paşa Paşa
12. Acemi Balık
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