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Kalbini Kıran Kişiye Göndermelik Atarlı Giderli Şarkılar

etiket Kalbini Kıran Kişiye Göndermelik Atarlı Giderli Şarkılar

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
26.05.2025 - 23:30

Bazen susmak yetmez, duygularınızı en sert şekilde anlatmak istersiniz ya! Heh, işte tam öyle bir liste yaptık. Bırakın şarkılar konuşsun, zaten mesaj yerine ulaşır. Hazırsanız, listeyi kaydırmaya başlayın.

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1. Yürü Anca Gidersin

2. Kandıramazsın Beni

3. Çanta

4. Olay

5. Kasaba

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6. Benim Gibi Olmayacak

7. Yakar Geçerim

8. Türkan

9. Adeyyo

10. Hoş Geldin Ayrılığa

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11. Paşa Paşa

12. Acemi Balık

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