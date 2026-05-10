Kalbin mi Yoruldu Beynin mi?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
10.05.2026 - 10:01

Bazen hiçbir şey yapmamış olsak bile yorgun hissederiz. Bu yorgunluk fiziksel değil; ya zihnimiz durmadan çalıştığı için ya da kalbimiz çok fazla şey hissettiği için ortaya çıkar. Kimimiz fazla düşünmekten tükenir, kimimiz fazla hissetmekten. Peki senin yorgunluğun nereden geliyor?

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Boş bir an yakaladığında:

4. Gece uyumadan önce:

5. Birine kırıldığında:

6. Karar verirken:

7. Bir ortamda:

8. Seni en çok yoran şey:

9. İnsanlarla konuşurken:

10. Bir şeyler ters gittiğinde:

Kalbin yorgun!

Senin yorgunluğun daha çok hissettiklerinden geliyor. Olayları sadece yaşamıyorsun, aynı zamanda derinlemesine hissediyorsun. İnsanların söyledikleri, yaşanan anlar ve küçük detaylar bile içinde iz bırakıyor. Bu da seni empati gücü yüksek, duygusal olarak zengin biri yapıyor. Ancak bu yoğunluk zamanla birikiyor. Her şeyi içinde yaşamak, ifade edememek ya da sürekli anlam yüklemek kalbini yoruyor. Bazen aslında dinlenmeye değil, “hiçbir şey hissetmemeye” ihtiyacın var gibi hissedebilirsin. Senin için en önemli denge, hissetmek ile kendini korumak arasında. Çünkü kalbin güçlü ama aynı zamanda çok yük taşıyor.

Beynin yorgun!

Senin yorgunluğun düşünmekten geliyor. Zihnin neredeyse hiç durmuyor; analiz ediyor, sorguluyor, ihtimalleri hesaplıyor. Bu seni farkında, dikkatli ve çoğu zaman doğru kararlar veren biri yapıyor. Ama bu sürekli aktif zihin hali seni tüketiyor olabilir. Dinlenmeye çalışsan bile düşünceler devreye giriyor. Bazen olayları olduğu gibi kabul etmek yerine fazla çözmeye çalışmak seni daha da yoruyor. Senin ihtiyacın olan şey, zihnini susturabilmek. Çünkü beynin güçlü ama sürekli çalışıyor.

Senin yorgunluğun çok farklı boyutta!

Sen ne sadece düşünmekten ne de sadece hissetmekten yorulmuşsun—ikisi birden. Bazen zihnin devreye giriyor, bazen duyguların. Bu da seni içsel olarak dalgalı bir hale getiriyor. Bir gün çok mantıklı, ertesi gün çok duygusal olabilirsin. Bu durum seni anlamayı zorlaştırıyor gibi görünse de aslında çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Senin için denge en kritik nokta. Çünkü hem kalbin hem beynin aynı anda yorulabiliyor.

Sen her şeyden herkesten uzaklaşmışsın!

Senin yorgunluğun biraz daha farklı. Ne çok düşünmek ne de çok hissetmek… daha çok bir uzaklaşma hali var. Sanki zihnin ve kalbin kendini korumak için geri çekilmiş gibi. Bu durum bazen seni daha sakin gösterir ama aslında içten içe bir kopukluk hissi yaratabilir. Her şey biraz uzaktan izleniyor gibi olabilir.  Senin ihtiyacın olan şey yeniden bağ kurmak. Çünkü bazen yorgunluk, hissetmekten değil, hiçbir şey hissedememekten gelir.

