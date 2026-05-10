Kalbin mi Yoruldu Beynin mi?

Senin yorgunluğun biraz daha farklı. Ne çok düşünmek ne de çok hissetmek… daha çok bir uzaklaşma hali var. Sanki zihnin ve kalbin kendini korumak için geri çekilmiş gibi. Bu durum bazen seni daha sakin gösterir ama aslında içten içe bir kopukluk hissi yaratabilir. Her şey biraz uzaktan izleniyor gibi olabilir. Senin ihtiyacın olan şey yeniden bağ kurmak. Çünkü bazen yorgunluk, hissetmekten değil, hiçbir şey hissedememekten gelir.