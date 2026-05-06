Psikoloji Testi: Yalnız mısın Yalnız mı Hissediyorsun?

Senin yalnızlığın sadece bir his değil, aynı zamanda bir gerçeklik. Hayatında çok fazla insan olmayabilir ya da olanlarla derin bağlar kuramamış olabilirsin. Bu durum seni zaman zaman dış dünyadan kopuk hissettirebilir. Geçmişte yaşadığın deneyimler, insanlara karşı mesafe koymana neden olmuş olabilir. Belki hayal kırıklıkları, belki anlaşılmama hissi… Bunlar seni daha temkinli biri yapmış. Ama bu temkin zamanla bir duvara dönüşmüş olabilir. Yine de bu durum kalıcı olmak zorunda değil. Bağ kurmak risklidir ama aynı zamanda iyileştiricidir. Küçük adımlarla, doğru insanlarla kurulan bağlar bu yalnızlığı dönüştürebilir.