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Kalabalıktan Uzaklaşmak İçin Tatil Planını Yaz Sonuna Bırakanların İyi Bildiği 10 Şey

etiket Kalabalıktan Uzaklaşmak İçin Tatil Planını Yaz Sonuna Bırakanların İyi Bildiği 10 Şey

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 18:01

Eğer tatiliniz yaz sonuna kaldıysa üzülmeyin! Çünkü belki de tatil için en doğru zamanı seçmişsinizdir… Neden mi? Aşağı kaydırmaya devam edin!

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1. İnsan kalabalığından kurtulmuş olursunuz!

Genellikle çoğu insan yaz sezonunda tatil yapmayı tercih ettiği için her yer tıklım tıklım olur. Hatta sahilde güzel bir kapabilmek için bile sabahın erken saatlerinde gitmeniz gerekir. Yaz sezonu bittiğinde turistler azalır, plaj, havuz ve turistik alanlardaki kalabalık yerini daha ferah bir şeye bırakır.

2. Fotoğraf çekilmeyi kolaylaştırırsınız!

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, yaz sezonu bittiğinde turistlerin azalmasıyla birlikte fotoğraf çekilecek alanlar da boşalır. Böylece dilediğiniz açıdan dilediğiniz pozla fotoğraf çekilebilirsiniz. Arkada insan kalabalığı da olmayacağı için tertemiz fotoğraflarınız olur!

3. Hava serinlediği için rahatlarsınız!

Sıcak havalarda gezmek bazen eğlenceden ziyade eziyet oluyor. Ama yaz döneminin bitmesiyle artık havalar da serinlemeye başlar, o bunaltıcı havalardan eser kalmaz. Hele akşamları gelen hafif esintinin keyfi bir başka olur! Böylece gezmek çok daha rahat olur.

4. Çok daha uygun fiyatlarla karşılaşırsınız!

Tatil döneminde doğal olarak her şey çok daha pahalı olur. Uçak biletleri, restoranlar, konaklama… Sezon sonunda ise bunların hepsine indirim yapılır. Böylece bütçenizi çok da zorlamadan hayallerinizden bile güzel bir tatil yapabilirsiniz. Hele bir de erken rezervasyon fırsatlarını da yakalarsanız, şanslısınız demektir!

5. Trafikten bunalmazsınız!

Turistik bölgelerde park yeri bulmak başlıca bir sorun. Yaz sonunda yapacağınız tatilde hem trafik daha az olur hem de park sorunu yaşamazsınız. Trafik stresi yaşamaktansa tatilinizi keyfini güzel güzel çıkarmış olursunuz.

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6. Çok daha sessiz bir tatil yapabilirsiniz!

Tatilin asıl amacı sakinlik değil midir? O halde yaz sezonu bitince tatil yapmak için bir haklı sebebiniz daha var demektir! Hem turist azlığı hem de çocuklu ailelerin şehire geri dönmesi sebebiyle tatil mekanları çok daha sakinleşiyor. Kafa dinlemek için güzel bir imkan.

7. Hizmet için beklemek zorunda kalmazsınız!

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İnsan azlığı sayesinde almak istediğiniz hiçbir hizmet için çok beklemenize gerek kalmaması aslında büyük bir avantaj. Öbür türlü, tatilinizi bir şeyleri bekleyerek geçirmeniz gerekir. Restoranlardan müzelere kadar hiçbir yerde beklemenize gerek kalmaz.

8. Doğada vakit geçirmek için de ideal zamanı yakalamış olursunuz!

Eğer tatilde yalnızca sahilde vakit geçirmek istemiyor, doğayla da bütünleşmek istiyorsanız bu maddemiz size! Trekking, bisiklet sürme, kamp gibi aktivitelerle doğada vakit geçirmek istiyorsanız yaz sonu ideal olacaktır. Ayrıca sonbaharın gelişiyle doğadaki renkler de değişir, büyüleyici bir hal alır.

9. Hala sıcak olduğu için denize de girebilirsiniz!

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yaz sonunda deniz hala girilebilecek kadar sıcak oluyor. Plajda da az insan olduğu için denizle istediğiniz gibi keyifle yüzebiliyorsunuz. Denizde sevdiklerinizle eğlenceli su oyunları oynamak için de güzel bir fırsat.

10. Yazın yorgunluğunu atmak için de fırsat yaratmış olursunuz!

Yaz tatili güzeldir ancak yorucudur, bu konuda hepimiz hemfikirizdir herhalde. Yaz sonunda yapacağınız o tatil, aslında yaz boyunca çalışmak zorunda kaldığınız veya alelacele yapılmış kısa tatillerin hepsini üzerinizden atmanızı sağlar.

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