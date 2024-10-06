Kalabalıktan Uzaklaşmak İçin Tatil Planını Yaz Sonuna Bırakanların İyi Bildiği 10 Şey

Tatil döneminde doğal olarak her şey çok daha pahalı olur. Uçak biletleri, restoranlar, konaklama… Sezon sonunda ise bunların hepsine indirim yapılır. Böylece bütçenizi çok da zorlamadan hayallerinizden bile güzel bir tatil yapabilirsiniz. Hele bir de erken rezervasyon fırsatlarını da yakalarsanız, şanslısınız demektir!