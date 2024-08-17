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Kalabalık Arkadaş Grupları Sözümüz Size: Yaz Tatilinde Villa Kiralamanın 10 Faydası

etiket Kalabalık Arkadaş Grupları Sözümüz Size: Yaz Tatilinde Villa Kiralamanın 10 Faydası

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
17.08.2024 - 19:31

Eğer ki arkadaş grubunuzla tatile çıkıyorsanız villa kiralamayı mutlaka düşünmenizi öneririz! Çünkü birkaç avantajlı yanı bulunuyor. Nedenlerini size bir bir anlatalım…

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1. En güzel rahatlama yöntemi jakuziler…

Kiralayacağınız villa ile jakuzinin keyfini çıkarabilirsiniz. Tüm yıl yaşadığınız yorgunluğu atacağınız tatilde jakuzide vakit geçirmeyi çok seveceksiniz. Su ve hava basıncı ile vücudunuza masaj yapabilirsiniz. Değmeyin keyfinize!

2. Hamam keyfi de cabası!

2. Hamam keyfi de cabası!

Kim demiş yazın hamama gidilmez diye? Çoğu kişi hamamın sağladığı rahatlama hissini başka hiçbir şeyde bulamıyor. Su buharıyla birlikte gelen hem zihinsel hem de fiziksel rahatlama hissi çok keyifli. Vücutta biriken kir de, stres de hamamla sağlanıyor!

3. Özel açık havuz sayesinde her alan size ait!

Yazın en güzel yanı tabii ki havuzda vakit geçirmek. Ekipçe havuz keyfi yaparken suyun içinde top oynayabilir veya bir kısmınız havuzun içindeyken geri kalanlar havuz kenarında güneşlenebilir, Uno gibi oyunlar oynayabilir. Bu havuz sadece sizin ekibe özel!

4. Sadece alan olarak bakmamak lazım, aynı zamanda korunaklı bir havuzdan bahsediyoruz!

Eğer havuz keyfini daha korunaklı bir şekilde yapmak istiyorsanız villa kiralama fikri kesinlikle tam size hitap ediyor demektir. Havuzda geçireceğiniz vakit boyunca dışarıdan kimse sizi görmez, dilediğiniz gibi eğlenebilirsiniz!

5. Güneşten korunmak isteyenler için de kapalı havuzlar var!

Eğer ki güneşten korunmak istiyorsanız kapalı havuzlar size daha çok hitap edecektir. Yalnızca güneşten korunmak da değil, güneş battıktan sonra üşümeden havuza girmek istiyorsanız bu kapalı havuzlar işinizi fazlasıyla görecektir. Kapalı havuzun ısıtma sistemi sayesinde keyfiniz bölünmez.

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6. Ekipçe yapacağınız barbekü partisinin keyfi bir başka!

Bizim toplumumuzda en fazla sevilen şeylerden biri de mangal partisidir. Kiralayacağınız villada istediğiniz an en leziz barbekü partileri yapabilirsiniz. Sofrayı nasıl donatacağınız, ne kadar yiyeceğiniz ise tamamen size kalmış. Şimdiden ortamı kıskandık!

7. Bahçede vakit geçirmek de güzel olacaktır!

Tatil demek illa havuzda vakit geçirmek değil. Bahçede geçirilen vakit de nasıl değerlendireceğinize bağlı olarak fazlasıyla keyifli olabilir. İstediğiniz gibi kitap okuyabilir, müzik dinleyebilir, çocuklarınızla birlikte oyunlar oynayabilir… Aklınıza ne gelirse bahçede yapabilirsiniz!

8. Sohbetler için de sizi terasa alalım!

Herkes aşağıda birlikte vakit geçirirken villanın terasında daha derin sohbetler kurabileceğiniz bir alan yaratabilirsiniz. Veya ekipçe terasta oturup şehir manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Akşam yemeği için sofrayı bir gün terasa, diğer gün de bahçeye kurabilirsiniz.

9. Ayrıca ekonomik açıdan da daha mantıklı olabilir!

Eğer büyük bir ekiple gidiyorsanız villa tatili ekonomik bir yana da sahip olabilir. Çünkü villada yemekleri kendiniz yapabilir, ayrı ayrı odalar kiralamak yerine bir villa kiralayacağınız için bütçeyi de bölüşebilirsiniz.

10. Birlikte vakit geçirmenin keyfine varabilirsiniz!

Otel tatilinde ekip pek rahat olamayabiliyor. Çünkü bir saatten sonra odalara dağılmak gerekiyor, bu da tatilin keyfini bölüyor. Villada ise gittiğiniz kişilerle ayrı olmanız gerekmez. Bu bile villa kiralayarak tatil yapmayı tercih etmek için geçerli bir sebep!

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