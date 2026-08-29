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Kahve Tiryakilerinin Dünyayı Çok Sevindireceği 10 Çevreci Kahve Tüketim Yöntemi

Kahve Tiryakilerinin Dünyayı Çok Sevindireceği 10 Çevreci Kahve Tüketim Yöntemi

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 21:30
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Sabahları içtiğimiz bir fincan kahvenin arkasında aslında devasa bir karbon ayak izi yatıyor. Çekirdeklerin yetiştirilmesi, su kullanımı, işlenme süreçleri ve okyanusları aşarak bize ulaşması çevreye ciddi bir yük bindiriyor. Tablo karamsar görünebilir ancak endişeye gerek yok. Bu büyük endüstriyel sorunun günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz çok net çözümleri var.

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1. Kendi bardağını kullanabilirsin. Yeniden kullanılabilir bardaklar oldukça popüler ve ekonomik.

Dışarıdan kahve alırken verilen karton bardakların iç yüzeyi plastikle kaplıdır ve bu yüzden geri dönüştürülemezler. Günde milyonlarca bardak doğrudan çöpe gidiyor. Yanında sadece kendi termosunu taşımak bu devasa atık dağını küçültmenin en basit ve doğrudan yoludur.

2. Çekirdeklerin karbon maliyetini sorgulayabilirsiniz. Oldukça basit.

Kahve endüstrisi küresel çapta büyük bir dönüşümden geçiyor. Burada Avrupa Birliği'nin 'Yeşil Mutabakat' planı önemli bir rol oynuyor. Bu planla birlikte ürün ithalatında karbon emisyonları artık ücrete tabi tutuluyor. Yani yüksek emisyonla üretilen ve paketlenen bir ürün sınırdan geçerken karbon vergisiyle karşılaşıyor. Ürün bazlı emisyon ekonomisi tüm endüstriyi doğaya saygılı olmaya mecbur bırakıyor. Biz de kahve alırken paketlerin üzerindeki etiketleri okuyarak, Adil Ticaret (Fairtrade) veya Yağmur Ormanları İttifakı (Rainforest Alliance) sertifikalı üreticileri seçerek bu değişimi doğrudan destekleyebiliriz.

3. Bitkisel sütler her zaman daha çevrecidir. Neden mi?

3. Bitkisel sütler her zaman daha çevrecidir. Neden mi?

İnek sütü üretimi yüksek oranda su tüketimi ve sera gazı salımı demektir. Kahveni sütlü seviyorsan yulaf, badem veya soya sütüne bir şans verebilirsin. Özellikle yulaf sütünün karbon ayak izi inek sütüne kıyasla çok daha düşüktür.

4. İhtiyacın kadar su kaynatmalısın.

Evde su kaynatırken ısıtıcıyı ağzına kadar doldurmak hepimizin sık sık yaptığı bir hata. Sadece içeceğin fincan sayısı kadar su kaynatarak gereksiz elektrik tüketiminin ve karbon salımının önüne geçebilirsin.

5. Elektrik ya da doğal gaz kullanmadan da kahve demleyebilirsin mesela.

Sürekli elektriğe bağlı çalışan büyük kahve makineleri yerine French Press veya basit filtreli demlikler kullanmak doğrudan enerji tasarrufu sağlar. Karmaşık sanayi süreçleri gerektirmediği için bu basit ekipmanların üretim kaynaklı karbon yükü de çok daha düşüktür.

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6. Kahve posasını doğaya geri kazandırmak da çok basit ve çevreci bir hareket.

6. Kahve posasını doğaya geri kazandırmak da çok basit ve çevreci bir hareket.

Demleme işleminden sonra kalan posa bir çöp değil besleyici bir organik maddedir. İçindeki mineraller bitkiler için doğal bir gübre işlevi görür. Evdeki saksı bitkilerinin toprağına karıştırarak bu organik atığı doğaya geri kazandırabilirsin. Türk kahvesi telvesi de buna dahil!

7. Kağıt filtreler kullanıldıktan sonra sadece atıktan ibaret oluyor. Metale geç.

7. Kağıt filtreler kullanıldıktan sonra sadece atıktan ibaret oluyor. Metale geç.

Kullan-at kağıt filtreler her gün düzenli bir çöp yaratır. Yıkanabilir metal veya bez filtreler edinmek uzun vadede hem kağıt israfını bitirir hem de bütçeni korur.

8. Yerel tedarikçileri destekleyebilirsin.

Kavrulmuş kahveyi uçak kargosuyla dünyanın öbür ucundan sipariş etmek lojistik kaynaklı karbon emisyonunu artırır. Bunun yerine yeşil çekirdek olarak toptan getirilip yaşadığın şehirde kavrulan ürünleri tercih etmek ulaşım kaynaklı kirliliği önemli ölçüde düşürür.

9. Eğer kahve makinesine hayır diyemiyorsan ömrünü uzatarak çevreye katkı sağlayabilirsin.

Elektronik atıklar günümüzün en büyük çevresel krizlerinden biri. Bozulan makineyi hemen yenisiyle değiştirmek yerine kireç temizliği ve düzenli bakım yapmak cihazın ömrünü uzatır. En çevreci ürün halihazırda elinde olandır.

10. Kapsül kahve yerine kendin öğütebildiğin kahve tercih et.

10. Kapsül kahve yerine kendin öğütebildiğin kahve tercih et.

Kapsül kahveler de birer atık. Doldurulabilir metal kapsüller her zaman daha ekonomiktir. Çevrecidir de. Aynı zamanda kendi çekirdeğini alıp kendin öğüttüğünde çooook daha ucuza kahve içmiş olacaksın.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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