Kahve Tiryakilerinin Dünyayı Çok Sevindireceği 10 Çevreci Kahve Tüketim Yöntemi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sabahları içtiğimiz bir fincan kahvenin arkasında aslında devasa bir karbon ayak izi yatıyor. Çekirdeklerin yetiştirilmesi, su kullanımı, işlenme süreçleri ve okyanusları aşarak bize ulaşması çevreye ciddi bir yük bindiriyor. Tablo karamsar görünebilir ancak endişeye gerek yok. Bu büyük endüstriyel sorunun günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz çok net çözümleri var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Kendi bardağını kullanabilirsin. Yeniden kullanılabilir bardaklar oldukça popüler ve ekonomik.
2. Çekirdeklerin karbon maliyetini sorgulayabilirsiniz. Oldukça basit.
3. Bitkisel sütler her zaman daha çevrecidir. Neden mi?
4. İhtiyacın kadar su kaynatmalısın.
5. Elektrik ya da doğal gaz kullanmadan da kahve demleyebilirsin mesela.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kahve posasını doğaya geri kazandırmak da çok basit ve çevreci bir hareket.
7. Kağıt filtreler kullanıldıktan sonra sadece atıktan ibaret oluyor. Metale geç.
8. Yerel tedarikçileri destekleyebilirsin.
9. Eğer kahve makinesine hayır diyemiyorsan ömrünü uzatarak çevreye katkı sağlayabilirsin.
10. Kapsül kahve yerine kendin öğütebildiğin kahve tercih et.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın