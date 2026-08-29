"Benim Çöpümden Ne Olacak?" Demeden Önce Bilmeniz Gereken 10 Tokat Gibi Gerçek

Çöpe attığın bir ürün gözünün önünden kaybolduğu anda hikâyesinin bittiğini düşünebilirsin. Ancak aslında birçok atık, doğada veya atık yönetim sistemlerinde uzun bir yolculuğa devam ediyor.

Bir ürünün üretiminden kullanımına, ardından bertaraf edilmesine kadar geçen süreçte enerji, ham madde ve emek harcanıyor. Bu yüzden bir eşyayı daha uzun süre kullanmak, yeniden değerlendirmek veya farklı bir amaçla kullanmak sadece çöp miktarını değil, yeni üretim ihtiyacını da azaltabiliyor.