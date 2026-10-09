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Kahve Sevenlerin Mutfağında Olması Gereken 10 Şey

etiket Kahve Sevenlerin Mutfağında Olması Gereken 10 Şey

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
09.10.2026 - 10:11
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Kahve sevenlerin evinde mutlaka olması gereken bazı demirbaşlar var. Kahveyi keyif için içenlerin mutfaklarında yer alması gereken bazı ürünleri derledik!

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1. Fincan

1. Fincan

Kahve denilince ilk akla gelen fincan elbette. Güzel ve şık bir fincanla kahve içmek çok başka oluyor. Sevdiğin bir tasarıma sahip eline rahatça oturan fincan, kahvelerini daha keyifli ve lezzetli bir hale getiriyor.

2. Kahve Makinesi

2. Kahve Makinesi

50'den fazla sıcak ve soğuk kahve yapabilen Philips Café Aromis 8000 Serisi kahve içmeyi sevenlerin çok seveceği bir makine. Kahve yapmayı kolaylaştıran makine sayesinde kafe ayarında kahveler yapıp içebileceksin. Temizliği kolay makine ile kahvenin keyfi başka çıkıyor.

3. Kitap

3. Kitap

Kahve varsa kitap olmadan olmaz. Çünkü kahvenin keyfi en güzel kitapla çıkıyor. Kendine ayırdığın kahve molasında en sevdiğin kitabı alıp okumak günün en güzel anlarından olacaktır.

4. Kap

4. Kap

Çekirdekten kahve yapanlar için kaplar çok gerekli. Kahvenin aromasını korumanın en iyi yolu onu iyi bir kapta saklamak. Hava geçirmeyen bir kapta ışık almayan yerde sakladığın çekirdeklerle yaptığın kahve çok daha iyi oluyor elbette.

5. Kahve Yanı Atıştırmalıklar

5. Kahve Yanı Atıştırmalıklar

Kahveyi bazıları sade içebilirken bazıları yanında bir şey olmadan içemiyor. Kahvenin yanına çikolata, lokum ya da kurabiye gibi atıştırmalıklar çok yakışıyor. O yüzden evde mutlaka bunlardan olmalı.

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6. Kahve Tepsisi

6. Kahve Tepsisi

Kahveyi servis etmek için şık bir kahve tepsisi şart elbette. Sadece şık değil ayrıca kullanışlı olması da gerekiyor. Yani hem atıştırmalıkları hem kahveleri koyabileceğin bir tepsi olması gerekiyor.

7. Süt Sürahisi

7. Süt Sürahisi

Sütlü kahve içmeyi sevenler için süt sürahisi mutlaka olması gerekenlerden. Kahvenin yanında sütü servis ederken bu sürahiler çok şık duruyor. Süt sürahisi sayesinde kahve sunumları güzelleşiyor yani.

8. Ölçü Kaşığı

8. Ölçü Kaşığı

Kahveyi ne kadar koyacağını ayarlamak için ölçü kaşığı gerekiyor. Bunu normal kaşıkla da yapmak mümkün ama ölçü kaşıkları çok daha şık gözüküyor. O yüzden kahve seviyorsan ölçü kaşığı da sana şart.

9. Mum

9. Mum

Kahve sevenler için ortam da önemli. Öyle apar topar kahve içmek yerine güzel bir mum yakıp kahve içmek daha iyi olmaz mı? O yüzden alacağın çeşitli renkli ya da koklu mumlar kahve keyfine eşlik edebilir.

10. Kahve Köşesi

10. Kahve Köşesi

Kahve sevenlerin en çok isteyeceği şey elbette bir kahve köşesi. Kendi zevkine uygun şekilde tasarlayacağın bir kahve köşesinde doya doya kahvelerini içebileceksin.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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