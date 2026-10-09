Kahve Sevenlerin Mutfağında Olması Gereken 10 Şey
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Kahve sevenlerin evinde mutlaka olması gereken bazı demirbaşlar var. Kahveyi keyif için içenlerin mutfaklarında yer alması gereken bazı ürünleri derledik!
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1. Fincan
2. Kahve Makinesi
3. Kitap
4. Kap
5. Kahve Yanı Atıştırmalıklar
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6. Kahve Tepsisi
7. Süt Sürahisi
8. Ölçü Kaşığı
9. Mum
10. Kahve Köşesi
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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