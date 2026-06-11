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Kahve Köşeni Muhteşem Bir Pinterest Kafesine Çevirecek 10 Detay

etiket Kahve Köşeni Muhteşem Bir Pinterest Kafesine Çevirecek 10 Detay

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 09:31
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Pinterestten fırlamış gibi bir kahve köşesi ister misin? Evinde rengarenk, herkesin aşık olacağı bir kahve köşesi yapmak için ihtiyacın olan küçük ipuçları ve detaylar burada. Hazırsan hadi başlayalım!

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1. Ahşap ve doğal dokuların sıcaklığı

1. Ahşap ve doğal dokuların sıcaklığı

Pinterest estetiğinin kalbinde doğallık yatarkabul edelim. Kahve makinelerini yerleştireceğin alan için ham ahşap bir konsol, masif bir raf veya eskitme görünümlü bir dresuar seçebilirsin. Rustik ve modern çizgilerin birleşimi, köşene anında o warm & cozy kafe havasını katacaktır.

2. Uçan raflar ve dikey estetik

2. Uçan raflar ve dikey estetik

Duvarları boş bırakmamak bu işin sırrı. Gizli bağlantılı, kalın ahşap veya mat siyah metal raflar kullanarak favori kupalarını, kahve demleme ekipmanlarını ve seramik objelerini sergileyebilirsin. Üstelik bu, tezgâh üzerindeki kalabalığı da önler.

3. Plaklar ve retro çalar

3. Plaklar ve retro çalar

Bir kafeyi kafe yapan en önemli şeylerden biri arka planda çalan o tınılar değil mi? Köşenin bir kenarına yerleştireceğin retro tasarımlı bir pikap veya şık bir bluetooth hoparlör, hem görsel bir obje olarak harika duracak hem de kahve demlerken sana eşlik edecek caz ya da akustik tınılar için hazır bekleyecektir.

4. Menü board

4. Menü board

Günün kahvesini ya da modunu belirten küçük bir detaya ne dersin? Duvara asacağın minimal bir rulo kağıt askısı veya ahşap çerçeveli şık bir kara tahta, köşene gerçek bir üçüncü nesil kafe kimliği kazandırır. Üzerine tebeşirle yazacağın küçük bir motto veya o günkü kahve menün, fotoğraflar için harika bir arka plan oluşturmanı sağlayacak.

5. Cam şişeler ve bardaklar

5. Cam şişeler ve bardaklar

Kahve şuruplarını, bitki çaylarını veya çekirdeklerini kendi plastik ya da karmaşık ambalajlarında bırakmak görsel uyumu bozar. Bunun yerine kahverengi amber cam şişeler, üzerine yapıştıracağın minimal, beyaz su geçirmez etiketler ve şık dozaj pompalarıyla köşende kusursuz bir apothecary estetiği yakalayabilirsin.

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6. Gün ışığı ampüller ve neon ışıklar

6. Gün ışığı ampüller ve neon ışıklar

Işık, bir mekanın ruhunu tamamen değiştirebilir. Endüstriyel tarzda sarkıt bir Edison ampul veya köşenin ruhunu yansıtan sıcak sarı renkte minimal bir LED neon yazı akşam saatlerinde köşeni tam bir akşamüstü kafesine çevirecek!

7. El yapımı seramik kupalar

7. El yapımı seramik kupalar

Birbirinin aynı, fabrikasyon kupaları bir kenara bırakma vakti geldi. Pinterest kafelerinin olmazsa olmazı; pütürlü dokuya sahip, el yapımı, benekli ya da dalgalı kenarlı organik seramik kupalardır. Her birinin eşsiz olması köşene o yaşanmışlık hissini katacak!

8. Bitkiler ve yeşilin enerjisi

8. Bitkiler ve yeşilin enerjisi

Doğayı köşene davet et. Ahşap raflardan aşağı doğru sarkan bir sarmaşık, minimal bir beton saksı içinde duran bir deve tabanı veya şeffaf bir vazo içerisine yerleştirilmiş pampas otu ya da kurutulmuş başaklar alana anında canlılık ve tazelik katacak eminiz.

9. Şık dergiler ve kitaplar

9. Şık dergiler ve kitaplar

Kahve demlenirken göz atabileceğin veya sadece üst üste koyup üzerine bir kupa yerleştireceğin şık kapaklı kitaplar veya bağımsız tasarım, seyahat dergileri, o entelektüel kafe kösesi illüzyonunu tamamlayan en cool detaylardandır. Aynı zamanda sırf dekorasyon için hazırlanan kitap görünümlü ögeleri de kullanmak yeni bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor ve çok cool duruyorlar!

10. Endüstriyel veya hasır dokulu depolama kutuları

10. Endüstriyel veya hasır dokulu depolama kutuları

Kahveler, filtre kağıtları veya küçük temizlik bezleri gibi ortalıkta görünmesini istemediğin şeyleri saklamak için tarzını konuşturabilirsin. Mat siyah metal tel sepetler veya jüt, hasır örme kutular hem düzeni sağlar hem de dokusal bir zenginlik sunar.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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