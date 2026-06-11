Kahve Köşeni Muhteşem Bir Pinterest Kafesine Çevirecek 10 Detay
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Pinterestten fırlamış gibi bir kahve köşesi ister misin? Evinde rengarenk, herkesin aşık olacağı bir kahve köşesi yapmak için ihtiyacın olan küçük ipuçları ve detaylar burada. Hazırsan hadi başlayalım!
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1. Ahşap ve doğal dokuların sıcaklığı
2. Uçan raflar ve dikey estetik
3. Plaklar ve retro çalar
4. Menü board
5. Cam şişeler ve bardaklar
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6. Gün ışığı ampüller ve neon ışıklar
7. El yapımı seramik kupalar
8. Bitkiler ve yeşilin enerjisi
9. Şık dergiler ve kitaplar
10. Endüstriyel veya hasır dokulu depolama kutuları
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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