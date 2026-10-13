Kahve İçme Alışkanlıklarına Göre Aşk Hayatını Yorumluyoruz!
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Günde kaç kahve içiyorsun? Güne hangi kahveyle başlıyorsun? Sen bize kahve içme alışkanlıklarını anlat biz de senin aşk hayatını yorumlayalım. Hazırsan hadi bakalım, testimize başlıyoruz!
Sonucunu yorumlara yazmayı unutma!
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1. Güne başlarken tercih ettiğin o ilk kahve hangisi olur?
2. Peki kahveni genelde nerede içmeyi seversin?
3. Kahvenin yanında olmazsa olmazın nedir?
4. Peki günde ortalama kaç kahve tüketiyorsun?
5. Kahvene süt, şeker veya aroma şurubu ekler misin?
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6. O gün kafein almazsan... Bunlardan hangisi olur?
7. Kahve çekirdeğinin son kullanma tarihi veya kalitesi senin için ne kadar önemli?
8. Kahve bardağın ne olmalıdır?
Sen aşkı yüksek tempoda yaşıyorsun!
Oldukça özenli ve değerli!
Sıcacık ve şefkat dolu!
Özgür ve sürprizlerle dolu!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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