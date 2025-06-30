Nur Fettahoğlu Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Nur Fettahoğlu Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Muhteşem Yüzyıl, Aşk-ı Memnu dizileriyle hafızalarımıza kazınan Nur Fettahoğlu hem güzelliği hem kariyeriyle dikkat çeken bir isim. Peki Nur Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Gelin kariyer başlangıcı ve özel hayatına birlikte bakalım.
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Nur Fettahoğlu Kimdir?
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Nur Fettahoğlu Kariyer Başlangıcı
Nur Fettahoğlu Özel Hayatı
Nur Fettahoğlu Yer Aldığı Diziler
Nur Fettahoğlu Güncel Projeleri
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Nur Fettahoğlu Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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