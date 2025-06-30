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Nur Fettahoğlu Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Nur Fettahoğlu Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Nur Fettahoğlu Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Nur Fettahoğlu Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
30.06.2025 - 13:00

Muhteşem Yüzyıl, Aşk-ı Memnu dizileriyle hafızalarımıza kazınan Nur Fettahoğlu hem güzelliği hem kariyeriyle dikkat çeken bir isim. Peki Nur Fettahoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? 

Gelin kariyer başlangıcı ve özel hayatına birlikte bakalım.

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Nur Fettahoğlu Kimdir?

Nur Fettahoğlu Kimdir?

Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980’de Almanya’nın Duisburg şehrinde doğmuş, hem Türk hem Alman pasaportuna sahip bir oyuncu, sunucu, tasarımcı ve modeldir. En çok Mahidevran Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla tanınır.

Nur Fettahoğlu Kaç Yaşında?

Nur Fettahoğlu, 12 Kasım 1980 doğumlu. 2025 itibarıyla 44 yaşında.

Nur Fettahoğlu Nereli?

Aslen ailesi Rize kökenlidir; babası Crete’den, annesi ise Kosova Arnavutları’dandır. Kendisi Almanya’da, Duisburg’da doğmuştur.

Nur Fettahoğlu Kariyer Başlangıcı

Nur Fettahoğlu Kariyer Başlangıcı

2007 yılında Benden Baba Olmaz ve Gönül Salıncağı gibi dizilerle ekrana adım atmıştır. Ardından ‘Aşk-ı Memnu’da Peyker karakterini canlandırarak büyük çıkış yapmıştır.

Nur Fettahoğlu Özel Hayatı

Nur Fettahoğlu Özel Hayatı

2008–2011 arasında Murat Aysan’la evli kalan Fettahoğlu, 2013’te Levent Veziroğlu ile evlendi. Çiftin Elisa adında bir kız çocukları 11 Şubat 2016’da dünyaya geldi. 2021’de resmen boşandılar.

Nur Fettahoğlu Yer Aldığı Diziler

Nur Fettahoğlu Yer Aldığı Diziler

Benden Baba Olmaz, Gönül Salıncağı (2007)

Aşk-ı Memnu (2008–2010) – Peyker Yöreoğlu

Muhteşem Yüzyıl (2011–2014) – Mahidevran Sultan

Hayat Yolunda, Filinta, Payitaht: Abdülhamid, Kardeş Çocukları, Babil, Kağıt Ev, Darmaduman, Yabani… 

Nur Fettahoğlu Yer Aldığı Filmler

Gişe Memuru (2010)

Kurtlar Vadisi: Filistin (2011) – Simone Levy

Deliler: Fatih’in Fermanı (2018) – Alaca

Benden Ne Olur? (2022), Babamın Öldüğü Gün (kısa), İyi Adamın 10 Günü (Netflix, 2023)

Nur Fettahoğlu Güncel Projeleri

Nur Fettahoğlu Güncel Projeleri

2024 yılında Yabani isimli dizide Özge Aydın karakterine hayat verdi. Ayrıca Exxen platformunda Hükümsüz ve GAİN’de Ayak İşleri gibi dijital projelerde rol aldı.

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Nur Fettahoğlu Ödülleri ve Adaylıkları

Nur Fettahoğlu Ödülleri ve Adaylıkları

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Muhteşem Yüzyıl) – Kazandı

Hotel Association of Turkey Gratitude Award – Kazandı

En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu (Payitaht: Abdülhamid) – Kazandı

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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