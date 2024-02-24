Kadınların Erkeklere Dair Bir Türlü Anlayamadığı Şeyleri Paylaşarak İsyanını Dile Getiren 15 Kişi
Kadınların Erkeklere Dair Bir Türlü Anlayamadığı Şeyleri Paylaşarak İsyanını Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/fabianabuont...
Erkekler arasında 'meslek sırrı' gibi olan küçük gizli şeyleri paylaşarak bir nevi iç dünyalarına bir kapı aralayan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
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1. "İnanın bana eğer bizden istediğiniz şeyi direkt belirtirseniz, onu elde etme şansınız hiç olmadığı kadar artar."
2. "Eğer bir erkeğe ne düşündüğünüz sorarsanız ve cevap 'hiçbir şey' olursa bilin ki ya cidden hiçbir şey düşünmüyordur ya da dünyanın en saçma şeyini düşünüyordur."
3. "Sizi bilmem ama genellikle geceleri eve gittiğimde önümde yürüyen bir kadın olunca ona kötü hissettirmemek için yolumu değiştirmeye çalışırım."
4. "Yalnız kalmak istediğimiz zaman kişisel algılamanıza gerek yok. O an sadece bir süreliğine herkesten uzak olmak istiyoruzdur."
5. "İltifatlar zayıf noktamızdır. Bir iltifat bizde kalıcı etkiler bırakabilir."
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6. "Partnerimin kıyafetlerimi giymesi çok hoşuma gidiyor. Cidden t-shirtlerim genelde onun üzerinde çok daha iyi duruyor..."
7. "Basit doğum günleri favorimizdir. Sevdiğimiz küçük şeyleri içeren bir doğum günü büyük bir şatoda yapılmış doğum gününe bedeldir."
8. "Karşı tarafı yanlış anlamaya ve yanlış anlaşılmaya çok açığız. Lütfen bize karşı sabırlı olan, daha iyi olmaya çalışıyoruz..."
9. "Aynı bardağı tüm gün kullanmak hepimizin ortak noktası. Bulaşıktan tasarruf etmenin ne kötü yanı olabilir ki?"
10. "Bize bir soru sorarsanız vereceğimiz cevap her zaman asıl cevabımızdır. Tekrar kontrol etmenize, başka bir şekilde sormanıza veya farklı seçenekler sunmanıza gerek yok. Cevabımızdan eminiz. Sizi kandırmıyoruz ya da duymak istediklerinizi söylemiyoruz, cevabımız cidden bu."
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11. "Küçük bir sarılmanın önemini bizden daha iyi kimse bilemez..."
12. "Kendi deneyimlerimden konuşmam gerekirse genelde aramızda özel hayatımız hakkında konuşmayız. O yüzden sırlarınız genellikle partnerinizde güvende olur."
13. "Tanımadığınız bir erkeğe selam verdiğimizi görürseniz bilin ki biz de selam verdiğimiz kişiyi tanımıyoruzdur. Bazen başka erkeklere iç güdüsel olarak selam verebiliyoruz..."
14. "Aslında fazla duygusalız sadece bunu saklamakta biraz fazla iyiyiz..."
15. "10 yıllık arkadaşımla sadece bir iki tane fotoğrafım olması onu sevmediğim anlamına gelmiyor. Aslında aramızda çok güçlü bir arkadaşlık bağı var. Sadece bunu dışarıya yansıtmakta pek iyi değiliz."
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#6 ve #10 👍