Kadının Sesi Kimin Sesi? Feminizm ve Müziğin Dalgaları

1960'lar... Vietnam savaşı, sivil haklar hareketi, öğrenci isyanları. Ve tam orta yerde, bir cümle: 'Kişisel olan politiktir.'

İkinci dalga feminizm, birinci dalganın kazandığı hakların yetmediğini söyledi. Oy hakkı var, evet. Ama evde ne oluyor? İş yerinde ne oluyor? Aile içinde ne oluyor?

Kadının bedeni üzerindeki kontrol, kürtaj hakkı, ev içi bakım emeği, cinsel taciz—bütün bu 'kişisel' meseleler, aslında en politik meselelerdi. Çünkü siyaset sadece meclis salonunda olmuyordu. Mutfakta da oluyordu. Yatak odasında da oluyordu.

Ve müzik, bu sefer çok daha gürültülüydü.

1967. Aretha Franklin. Respect.

Şarkıyı Otis Redding yazdı. Orijinalinde bir erkek, eşinden saygı istiyordu: çalışıp eve gelen adamın hakkı falan. Tipik bir 60'lar kocası.

Sonra Aretha Franklin aldı şarkıyı. Aynı sözler. Bambaşka bir anlam.

Bir kadının sesinden çıkan 'Respect' artık ev içi bir talep değildi. Sivil haklar hareketinin milli marşı oldu. Kadın hakları mücadelesinin sesi oldu. Franklin, şarkıya eklediği hece vurgusuyla metnin sahipliğini tamamen devraldı.

Aynı kelimeler. Farklı beden. Farklı ses. Ve anlam, kökünden değişti.

Burada durup şunu sormalıyız: Bir şarkının 'yazarı' kim? Notaları dizen mi, yoksa onu kendi sesinden, bedeninden geçirip icra eden mi? Müzikte yaratıcılık sadece besteleme midir yoksa yorumlama, yeniden anlamlandırma, sahiplenme de bir yaratıcılık mıdır?

Aynı yıllarda Nina Simone bir başka kapı açıyordu. 1964'te Birmingham'da bir kilise bombalandı. Dört siyah çocuk öldü. Simone öfkeyle bir şarkı yazdı: 'Mississippi Goddam.' Şarkı, neşeli bir Broadway melodisine oturtulmuştu ama sözleri yıkıcıydı. Dinleyiciyi rahatsız etmek istiyordu Simone. Ve başardı. Radyolar şarkıyı çalmadı. Pek çok istasyon plakları kırıp geri gönderdi.

Simone bedelini ödedi. Kariyeri boyunca müzik piyasasından dışlandı. Çünkü siyah bir kadın olarak hem ırksal hem de cinsiyete dayalı baskının kesişiminde duruyordu. Kimberlé Crenshaw bu duruma ismini koyacaktı sonradan: kesişimsellik (intersectionality). Cinsiyet, ırk ve sınıf… birbirinden bağımsız çalışmaz bu eksenler. Kesişir. Ve kesişimde olanlar en ağır yükü taşır.

Türkiye'de ikinci dalganın akademik ve militan damarı yani Beauvoir'ın, Friedan'ın o sert teorik dili, Türk popüler kültürüne aynen tercüme olmadı. Aksu, ikinci dalganın doğrudan devamcısı sayılmaz bu yüzden. Ama Sezen Aksu'nun şarkı evreninde, o dalganın açtığı sorulara dolaylı bir cevap vardı. Aksu'nun kadın öznesi, ağlayan değil, soru soran bir özneydi. Arzusu vardı. Öfkesi vardı. Hayal kırıklığı vardı. Ve bunları saklamıyordu.

Muhafazakâr bir toplumda bir kadının kendi arzusunu dile getirmesi, işte bu başlı başına politik bir edimdir. Aksu feminist etiketini asla açıkça kullanmadı. Ama yaptığı şey, sessiz bir feminist pratikti.

İkinci dalganın temel sorusu şuydu: Kimin sesi duyuluyor, kimin susturuluyor? Ve müzik, susturulan seslerin çığlığı oldu.