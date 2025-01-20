Kaç Evcil Hayvanın Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Temizlik rutinin iki kat daha eğlenceli ve belki de zaman zaman biraz daha yorucu. İki farklı kişilik, iki kat eğlence ve tabii ki iki kat temizlik anlamına geliyor! Ama onların sevgisi tüm bu zahmete değiyor. Kendine göre bir rutin oluşturmuşsun ve iki dostun ile çok güzel yaşayıp gidiyorsun.