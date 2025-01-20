Kaç Evcil Hayvanın Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Kaç Evcil Hayvanın Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Evde kaç evcil hayvanın var? Dur söyleme çünkü biz tahmin edeceğiz. Sen sadece bize temizlik rutinini anlat, biz de kaç evcil hayvanın olduğunu bulalım. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Evinde en çok hangi temizlik malzemesini kullanıyorsun?
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2. Temizlik yaparken en çok hangi alanı temizlemeyi seviyorsun?
3. Her gün evi süpürüyor musun?
4. Evcil hayvanın hangi temizlik ürününü en çok sevmez?
5. Evi süpürmüş ve temizlemiş olsan bile her gün robot süpürgeyi çalıştırıyor musun?
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6. Evcil hayvanlarınla ilgili temizlik işlerinde en çok hangisi seni zorluyor?
7. Sen temizlik yaparken ortalıkta görünen oluyor mu?
8. Son olarak ayda kaç kez temizlik yapıyorsun?
En az 3!
2 tane var!
Bir tane yetiyor sana!
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