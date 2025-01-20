onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kaç Evcil Hayvanın Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

etiket Kaç Evcil Hayvanın Olduğunu Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.01.2025 - 10:46

Evde kaç evcil hayvanın var? Dur söyleme çünkü biz tahmin edeceğiz. Sen sadece bize temizlik rutinini anlat, biz de kaç evcil hayvanın olduğunu bulalım. Hazırsan hadi başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Evinde en çok hangi temizlik malzemesini kullanıyorsun?

2. Temizlik yaparken en çok hangi alanı temizlemeyi seviyorsun?

3. Her gün evi süpürüyor musun?

4. Evcil hayvanın hangi temizlik ürününü en çok sevmez?

5. Evi süpürmüş ve temizlemiş olsan bile her gün robot süpürgeyi çalıştırıyor musun?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Evcil hayvanlarınla ilgili temizlik işlerinde en çok hangisi seni zorluyor?

7. Sen temizlik yaparken ortalıkta görünen oluyor mu?

8. Son olarak ayda kaç kez temizlik yapıyorsun?

En az 3!

Senin evin patili dostlarımızdan geçilmiyor, her birini çok seviyorsun. En az 3 tane olduğunu tahmin ediyoruz, sizin ev biraz kalabalık! Temizlik işlerini düzenli tutarak, bu neşeli kalabalıkla başa çıkmayı başarıyorsun. Evcil hayvanların senin en büyük mutluluk kaynağın, ve onların sevgisi sayesinde temizlik işleri bile eğlenceli hale geliyor! Sen onlarla nasıl yaşayacağını çözmüşsün!

2 tane var!

Temizlik rutinin iki kat daha eğlenceli ve belki de zaman zaman biraz daha yorucu. İki farklı kişilik, iki kat eğlence ve tabii ki iki kat temizlik anlamına geliyor! Ama onların sevgisi tüm bu zahmete değiyor. Kendine göre bir rutin oluşturmuşsun ve iki dostun ile çok güzel yaşayıp gidiyorsun.

Bir tane yetiyor sana!

Tek bir evcil hayvanla hayatını dengeli ve temiz tutuyorsun. Tüyleri toplamak ya da patileri silmek gibi işler senin için rutin haline gelmiş. Ama tüm bu temizlik işleri, sevimli dostunun sevecen bakışlarıyla unutuluyor. Sen de zaten şu anda o temizlik düzenini ve yaşantıyı çok güzel bir şekilde oturtmuşsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın