Kabızlığa ve Huzursuz Bağırsağa İyi Geliyor: Günde 2 Tane Tüketmek Yetiyor

Okawa'nın derlediği çalışmalar, kivinin etkisini lif, su ve sorbitolün birlikte çalışmasına bağlıyor. Kivideki lifin bir kısmı su tutarak jel oluşturuyor, bir kısmı da bağırsak bakterileri tarafından fermente ediliyor. Yeşil kivideki aktinidin enziminin protein sindirimini ve midenin boşalmasını etkileyebileceği düşünülüyor ama kabızlığı gidermedeki rolü henüz kanıtlanmış değil.

On dört sağlıklı yetişkinin üç gün boyunca günde dört yeşil kivi yediği bir MR çalışmasında bağırsaktaki su miktarı ve kalın bağırsağın hacmi arttı. Okawa, bulguyu kesin bir klinik kanıt olarak değil, olası bir mekanizma olarak değerlendiriyor. Derleme, öne sürülen mekanizmaların önemli kısmının laboratuvar, hayvan ve kısa süreli insan çalışmalarına dayandığını da not ediyor.

Kanıtlar en çok taze yeşil kivi, özellikle de Hayward çeşidi için güçlü. Sarı kivi, kivi tozu ya da kivi özütlerinin aynı etkiyi göstereceği varsayılmamalı. Derleme, iki taze yeşil kivinin yaklaşık dört hafta boyunca günlük beslenmeye eklenmesini öneriyor.

Kivi alerjisi ya da oral alerji sendromu olanlar ile bazı böbrek hastalıkları nedeniyle potasyum kısıtlaması uygulayanlar için öneri uygun değil. Alarm belirtileri olan, ağrısı artan ya da kividen yeterli sonuç alamayanların doktora başvurması gerekiyor.