Kabızlığa ve Huzursuz Bağırsağa İyi Geliyor: Günde 2 Tane Tüketmek Yetiyor
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Günde iki taze yeşil kivi yemek, kabızlık ve kabızlık ağırlıklı huzursuz bağırsak sendromu yaşayanlara yardımcı olabilir. Tohoku Üniversitesinden Yohei Okawa'nın 33 yayını bir araya getirdiği derlemedeki en kapsamlı çalışmada, günde iki kivi yiyen kabızlık hastaları haftada yaklaşık bir buçuk kez daha fazla tuvalete çıktı. Okawa, kivinin tedavinin yerini almaması gerektiğini vurguluyor.
Kivi yiyen kabızlık hastaları haftada bir buçuk kez daha fazla tuvalete çıktı
Etkinin ardında lif, su ve sorbitol var ama her kivi aynı işi görmüyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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