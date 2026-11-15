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Kabızlığa ve Huzursuz Bağırsağa İyi Geliyor: Günde 2 Tane Tüketmek Yetiyor

Kabızlığa ve Huzursuz Bağırsağa İyi Geliyor: Günde 2 Tane Tüketmek Yetiyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 18:51
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Günde iki taze yeşil kivi yemek, kabızlık ve kabızlık ağırlıklı huzursuz bağırsak sendromu yaşayanlara yardımcı olabilir. Tohoku Üniversitesinden Yohei Okawa'nın 33 yayını bir araya getirdiği derlemedeki en kapsamlı çalışmada, günde iki kivi yiyen kabızlık hastaları haftada yaklaşık bir buçuk kez daha fazla tuvalete çıktı. Okawa, kivinin tedavinin yerini almaması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

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Kivi yiyen kabızlık hastaları haftada bir buçuk kez daha fazla tuvalete çıktı

Kivili kaseden kaşıkla yiyen gülümseyen kadın

Derlemede öne çıkan çalışma, birden fazla ülkede yürütülen ve 184 yetişkinin katıldığı randomize çapraz bir deney. Katılımcıların 60'ı fonksiyonel kabızlık, 61'i kabızlık ağırlıklı huzursuz bağırsak sendromu yaşıyordu, 63'ü ise sağlıklı kontrol grubunu oluşturuyordu. Araştırmacılar günde iki yeşil kiviyi, kabızlıkta sık önerilen lif takviyesi psilyumun günlük 7,5 gramlık dozuyla karşılaştırdı.

Kivi döneminde tam ve kendiliğinden gerçekleşen bağırsak hareketlerinin sayısı fonksiyonel kabızlık grubunda haftada 1,53, huzursuz bağırsak grubunda ise 1,73 arttı. İki grupta da sindirim rahatlığında düzelme görüldü. Okawa, belirtiler de hafiflediğinde haftada en az bir artışın klinik açıdan anlamlı sayılabileceğini belirtiyor.

ABD'de yapılan başka bir karşılaştırmalı deneyde kivi, psilyum ve kuru erik benzer düzeyde iyileşme sağladı. Kivi grubunda ise yan etkiler daha az görüldü, memnuniyetsizlik de daha düşük kaldı. Psilyum dışkı sıklığını ve kıvamını düzeltse de yol açtığı şişkinlik yüzünden herkes rahat kullanamıyor, kuru erikteki fermente olabilen karbonhidratlar da bazı huzursuz bağırsak hastalarında şişkinliği artırabiliyor.

Etkinin ardında lif, su ve sorbitol var ama her kivi aynı işi görmüyor

Etkinin ardında lif, su ve sorbitol var ama her kivi aynı işi görmüyor

Okawa'nın derlediği çalışmalar, kivinin etkisini lif, su ve sorbitolün birlikte çalışmasına bağlıyor. Kivideki lifin bir kısmı su tutarak jel oluşturuyor, bir kısmı da bağırsak bakterileri tarafından fermente ediliyor. Yeşil kivideki aktinidin enziminin protein sindirimini ve midenin boşalmasını etkileyebileceği düşünülüyor ama kabızlığı gidermedeki rolü henüz kanıtlanmış değil.

On dört sağlıklı yetişkinin üç gün boyunca günde dört yeşil kivi yediği bir MR çalışmasında bağırsaktaki su miktarı ve kalın bağırsağın hacmi arttı. Okawa, bulguyu kesin bir klinik kanıt olarak değil, olası bir mekanizma olarak değerlendiriyor. Derleme, öne sürülen mekanizmaların önemli kısmının laboratuvar, hayvan ve kısa süreli insan çalışmalarına dayandığını da not ediyor.

Kanıtlar en çok taze yeşil kivi, özellikle de Hayward çeşidi için güçlü. Sarı kivi, kivi tozu ya da kivi özütlerinin aynı etkiyi göstereceği varsayılmamalı. Derleme, iki taze yeşil kivinin yaklaşık dört hafta boyunca günlük beslenmeye eklenmesini öneriyor.

Kivi alerjisi ya da oral alerji sendromu olanlar ile bazı böbrek hastalıkları nedeniyle potasyum kısıtlaması uygulayanlar için öneri uygun değil. Alarm belirtileri olan, ağrısı artan ya da kividen yeterli sonuç alamayanların doktora başvurması gerekiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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