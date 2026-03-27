"Kabak Tadı Vermek" Deyimi Nereden Geliyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 15:19

“Kabak tadı vermek” deyimi, Türkçede sürekli tekrar eden söz veya davranışların yarattığı bıkkınlığı ifade eder. Peki, bu ilginç deyim nasıl ortaya çıktı ve neden kabak üzerinden mecazlaştı? İşte kökenine dair merak edilenler...

"Kabak tadı vermek" deyimini hayatınızda en az bir kere duymuşsunuzdur.

Peki bu deyimin nereden geldiğini hiç düşündünüz mü?

“Kabak tadı vermek” deyimi, Türkçede bir durumun, sözün veya davranışın sürekli tekrar edilmesinin yarattığı bıkkınlık ve usanç anlamında kullanılıyor. Günlük kullanımda, “Artık bu sözler kabak tadı vermeye başladı” gibi cümlelerde karşımıza çıkar ve kişinin aynı şeyi defalarca duymaktan sıkıldığını ifade eder.

Deyimin kökeniyle ilgili halk arasında çeşitli rivayetler var.

Bunlardan en bilineni, Osmanlı döneminde bazı medreselerde öğrencilerin uzun süre kabakla beslenmesinden bıkmalarıdır. Rivayete göre öğrenciler sık sık kabak yediklerinden “kabak tadı verdi” demiş, bu ifade zamanla mecaz anlam kazanarak bugünkü kullanımına ulaşmıştır.

Metehan Bozkurt
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
