Juventus'ta Kenan Yıldız Atıyor, İtalyanlar Manşetlere Taşıyor

Sport Mediaset, 'kahraman' diye adlandırdığı Kenan için şu sözleri söyledi:

“Kenan Yıldız’ın yıldızı Amerika’da parlıyor: Dünya Kupası’nın yüzü o. Kenan Yıldız iki maçta mutlak bir kahraman olarak sahnenin merkezinde yer aldı. 2005 doğumlu oyuncu, Al Ain’e karşı attığı harika golü Wydad Casablanca’ya karşı gösterdiği süper performansla tekrarladı ve Juventus’u son 16’ya taşıdı. Türk şu anda bu Kulüpler Dünya Kupası’nın yüzü, golleri ve sıra dışı oyunlarıyla itici bir güç.”