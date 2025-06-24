Juventus'ta Kenan Yıldız Atıyor, İtalyanlar Manşetlere Taşıyor
A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası’nda Juventus formasıyla sergilediği etkileyici performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada çıktığı iki maçta üç kez fileleri havalandıran 20 yaşındaki yetenek, Al Ain’in ardından Wydad Casablanca ağlarını da sarsmayı başardı. Gösterdiği bu çıkış, İtalyan basınında geniş yer bulurken Kenan, haftanın takımına da seçildi. Genç oyuncunun performansı, hem taraftarı hem de teknik heyeti fazlasıyla memnun etti.
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Kenan performansıyla İtalyanları kendine hayran bıraktı.
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"Juventus'a liderlik ediyor"
"Amerika'da parlıyor"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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