onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Juventus'ta Kenan Yıldız Atıyor, İtalyanlar Manşetlere Taşıyor

Juventus'ta Kenan Yıldız Atıyor, İtalyanlar Manşetlere Taşıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.06.2025 - 15:34

A Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Kulüpler Dünya Kupası’nda Juventus formasıyla sergilediği etkileyici performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada çıktığı iki maçta üç kez fileleri havalandıran 20 yaşındaki yetenek, Al Ain’in ardından Wydad Casablanca ağlarını da sarsmayı başardı. Gösterdiği bu çıkış, İtalyan basınında geniş yer bulurken Kenan, haftanın takımına da seçildi. Genç oyuncunun performansı, hem taraftarı hem de teknik heyeti fazlasıyla memnun etti.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kenan performansıyla İtalyanları kendine hayran bıraktı.

Kenan performansıyla İtalyanları kendine hayran bıraktı.

Attığı goller ve performansıyla büyük beğeni kazanan Kenan Yıldız, manşetleri süslemeyi sürdürüyor. İtalyanlar 'olağanüstü' dediği milli yıldız için övgü dolu sözler sarf etti.

"Juventus'a liderlik ediyor"

"Juventus'a liderlik ediyor"

İtalya'da yayın yapan haber ajanslarından ANSA, “Dünya klasında bir Yıldız, Fas temsilcisi Wydad’ı 4-1 yenen ve Al Ain’e karşısında aldığı 5-0’lık galibiyetin ardından Kulüpler Dünya Kupası G Grubu’nda tam puana ulaşan Juventus’a liderlik ediyor. 10 numara, ‘maçın adamı’ ve aynı zamanda turnuvanın en golcü oyuncusu.” dedi.

"Amerika'da parlıyor"

"Amerika'da parlıyor"

Sport Mediaset, 'kahraman' diye adlandırdığı Kenan için şu sözleri söyledi:

“Kenan Yıldız’ın yıldızı Amerika’da parlıyor: Dünya Kupası’nın yüzü o. Kenan Yıldız iki maçta mutlak bir kahraman olarak sahnenin merkezinde yer aldı. 2005 doğumlu oyuncu, Al Ain’e karşı attığı harika golü Wydad Casablanca’ya karşı gösterdiği süper performansla tekrarladı ve Juventus’u son 16’ya taşıdı. Türk şu anda bu Kulüpler Dünya Kupası’nın yüzü, golleri ve sıra dışı oyunlarıyla itici bir güç.”

"Olağanüstü"

"Olağanüstü"

Eurosport Italia da 'Ustaca' dediği performans için “Olağanüstü. İki buçuk gol. Maçın kilidini açan oyunu: Thuram ile bir pas alışverişi ve Juventus’u öne geçiren bir şut. Sonra 2-0’ı getiren hüner: Harika bir gol. İkinci yarıda soldan ısrar etti ve harika bir dönüşle üçüncü golü atıyor. Ustaca.” yorumunu yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın