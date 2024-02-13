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Just To Two Of Us: El Ele Yürümenin Gücünü Size Her Fırsatta Hissettirecek 13 Şarkı

etiket Just To Two Of Us: El Ele Yürümenin Gücünü Size Her Fırsatta Hissettirecek 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 18:46

Aşkın gücünü el eleyken çok daha fazla hissedenler için bu listeyi hazırladık!

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1. Celine Dion - The Power Of Love

2. Berlin - Take My Breath Away

3. Bon Jovi - Always

4. Phil Collins - Another Day In Paradise

5. Ben E. King - Stand By Me

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6. Sade - Smooth Operator

7. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

8. Sting - Shape of My Heart

9. Fugees - Killing Me Softly With His Song

10. Dido - Thank You

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11. Alicia Keys - If I Ain't Got You

12. Stephen Sanchez - Until I Found You

13. George Michael - Careless Whisper

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