Just To Two Of Us: El Ele Yürümenin Gücünü Size Her Fırsatta Hissettirecek 13 Şarkı
Just To Two Of Us: El Ele Yürümenin Gücünü Size Her Fırsatta Hissettirecek 13 Şarkı
Aşkın gücünü el eleyken çok daha fazla hissedenler için bu listeyi hazırladık!
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1. Celine Dion - The Power Of Love
2. Berlin - Take My Breath Away
3. Bon Jovi - Always
4. Phil Collins - Another Day In Paradise
5. Ben E. King - Stand By Me
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6. Sade - Smooth Operator
7. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
8. Sting - Shape of My Heart
9. Fugees - Killing Me Softly With His Song
10. Dido - Thank You
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11. Alicia Keys - If I Ain't Got You
12. Stephen Sanchez - Until I Found You
13. George Michael - Careless Whisper
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