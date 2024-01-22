John Legend'ın Eşi Chrissy Teigen, 5 Yaşındaki Oğlunun Hiç Sebze Yemediğini İtiraf Etti

Teigen daha önce 5 yaşındaki oğlu Miles'ın okuluyla bir Zoom görüşmesine katıldığını ve orada onun seçici yeme alışkanlıklarını konuştuklarından bahsetti. 'Miles, yanlışlıkla bir brokoli tomurcuğu yedi ve bundan çok rahatsız oldu.' Bunu demesinin ardından, yemek kitabı yazarı ve yemek tutkunu Teigen oğlunun daha önce hiç sebze yemediğini itiraf etti.