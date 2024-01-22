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John Legend'ın Eşi Chrissy Teigen, 5 Yaşındaki Oğlunun Hiç Sebze Yemediğini İtiraf Etti

John Legend'ın Eşi Chrissy Teigen, 5 Yaşındaki Oğlunun Hiç Sebze Yemediğini İtiraf Etti

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 20:57

Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve aktör John Legend ve eşi Amerikalı model, senarist ve televizyon sunucusu Chrissy Teigen; hatırlarsanız bir sürprizle dördüncü bebeklerini taşıyıcı anne yoluyla kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz günlerde Jimmy Kimmel Show'a katılan Teigen, yeni TV programlarını tanıtmak için David Chang ile birlikte katılmışlardı. Hadi gelin birlikte bakalım neler olmuş, neler konuşulmuş...

Kaynak: https://pagesix.com/2024/01/19/parent...
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Sports Illustrated mayoları için modellik yapan Teigen'ın aynı zamanda da 'Cravings' (Şiddetli İştah) adlı, yazdığı bir yemek kitabı yazmıştı.

Sports Illustrated mayoları için modellik yapan Teigen'ın aynı zamanda da 'Cravings' (Şiddetli İştah) adlı, yazdığı bir yemek kitabı yazmıştı.

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Bu tatlı çiftimizin de 4 tane, birbirinden tatlı çocukları var.

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Daha yeni 1. yaş günü kutlanan Esti ve 7 aylık Wren bebişler...

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7 yaşındaki küçük prenses Luna...

Veee 5 yaşındaki yakışıklı minik prens Miles...

Veee 5 yaşındaki yakışıklı minik prens Miles...

Teigen daha önce 5 yaşındaki oğlu Miles'ın okuluyla bir Zoom görüşmesine katıldığını ve orada onun seçici yeme alışkanlıklarını konuştuklarından bahsetti. 'Miles, yanlışlıkla bir brokoli tomurcuğu yedi ve bundan çok rahatsız oldu.' Bunu demesinin ardından, yemek kitabı yazarı ve yemek tutkunu Teigen oğlunun daha önce hiç sebze yemediğini itiraf etti.

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Geçtiğimiz günlerde Teigen'in Jimmy Kimmel Show'a katıldığını söylemiştik. Kızları Luna'nın babasını çalışırken sürekli gördüğünü ama kendisinin çalıştığına pek rastlamadığını söyleyen Teigen...

Geçtiğimiz günlerde Teigen'in Jimmy Kimmel Show'a katıldığını söylemiştik. Kızları Luna'nın babasını çalışırken sürekli gördüğünü ama kendisinin çalıştığına pek rastlamadığını söyleyen Teigen...

“Sürekli olarak ‘The Voice’a gidiyor ve babasının çalıştığını görüyor, ancak beni gerçekten hiç görmedi, bu yüzden onu okuldan kapıp buraya getirdik,” dedi.

Oğlu Miles seçici olsa da, sahnede babası John Legend ile oturan Luna'yı "en iyi yiyen" olarak tanımladı Teigen.

Oğlu Miles seçici olsa da, sahnede babası John Legend ile oturan Luna'yı "en iyi yiyen" olarak tanımladı Teigen.

Kızları Luna'nın her türlü şeyi yediğini ama Miles'ın hiç sebze yemediğinden yakındı güzel model.

Kızları Luna'nın her türlü şeyi yediğini ama Miles'ın hiç sebze yemediğinden yakındı güzel model.

Başka hiç bir derdin olmasın Teigen. Miles büyüyünce yer sebzesini. Bu da gelir bu da geçer.

Başka hiç bir derdin olmasın Teigen. Miles büyüyünce yer sebzesini. Bu da gelir bu da geçer.

Teigen anneye ve Legend babaya sabır diliyoruz, bebişleri ve ilişkileri için de bir nazar boncuğu bırakıyoruz 🧿❤️

Teigen anneye ve Legend babaya sabır diliyoruz, bebişleri ve ilişkileri için de bir nazar boncuğu bırakıyoruz 🧿❤️

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