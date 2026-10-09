Jhon Duran Hakkında Yeni İddia: Fenerbahçe Tesislerinde Çıplak Gezdiği İddia Edildi

Durán'ın eski takım arkadaşı Fred daha önce yaptığı açıklamalarda genç golcüyü eğlenceli ve rahat tavırlı biri olarak anlatmıştı. Yeni iddia da bu rahat tavırlar üzerinden gündeme geldi.

Antrenmana çıkmamak için yaptığı küçük oyunlardan bahseden Fred, Duran'ın çok para kazandığını söylemişti.