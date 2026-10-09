Jhon Duran Hakkında Yeni İddia: Fenerbahçe Tesislerinde Çıplak Gezdiği İddia Edildi
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Durán, sahadaki performansından çok saha dışı hikâyeleriyle konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Yusuf Kenan Çalık, Kolombiyalı oyuncunun sarı lacivertli formayı giydiği dönemle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Durán'ın tesislerdeki davranışları takım içinde epey konuşulmuş.
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İddia doğrulanmış değil.
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Fred, Durán'ı eğlenceli biri olarak anlatmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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