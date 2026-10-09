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Jhon Duran Hakkında Yeni İddia: Fenerbahçe Tesislerinde Çıplak Gezdiği İddia Edildi

Jhon Duran Hakkında Yeni İddia: Fenerbahçe Tesislerinde Çıplak Gezdiği İddia Edildi

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 18:00
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Jhon Durán, sahadaki performansından çok saha dışı hikâyeleriyle konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci Yusuf Kenan Çalık, Kolombiyalı oyuncunun sarı lacivertli formayı giydiği dönemle ilgili yeni bir iddia ortaya attı. İddiaya göre Durán'ın tesislerdeki davranışları takım içinde epey konuşulmuş.

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İddia doğrulanmış değil.

İddia doğrulanmış değil.

Daha önce Fred'in açıklamalarıyla gündeme gelen Duran'la ilgili yeni iddiada hayli şaşırtıcı. Gazeteci Yusuf Kenan Çalık, 'Jhon Durán’ın Fenerbahçe’deyken tesislerde çıplak gezdiği konuşuluyor' ifadelerini kullandı.

Fred, Durán'ı eğlenceli biri olarak anlatmıştı.

Fred, Durán'ı eğlenceli biri olarak anlatmıştı.

Durán'ın eski takım arkadaşı Fred daha önce yaptığı açıklamalarda genç golcüyü eğlenceli ve rahat tavırlı biri olarak anlatmıştı. Yeni iddia da bu rahat tavırlar üzerinden gündeme geldi. 

Antrenmana çıkmamak için yaptığı küçük oyunlardan bahseden Fred, Duran'ın çok para kazandığını söylemişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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