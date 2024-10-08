Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Tüm Başvuru Detayları Belli Oldu
Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Tüm Başvuru Detayları Belli Oldu
Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacağının duyurulmasının ardından başvuru detayları araştırılmaya başlandı. Peki başvurular başladı mı? Nasıl başvuru yapılır, şartları neler? İşte yanıtları...
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Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı mı?
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Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvuru Şartları Neler?
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