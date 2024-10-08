Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Tüm Başvuru Detayları Belli Oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı duyurdu. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvurular ise 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.