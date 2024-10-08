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Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Tüm Başvuru Detayları Belli Oldu

Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Sözleşmeli Uzman Erbaş Alımı Tüm Başvuru Detayları Belli Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 08:51

Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacağının duyurulmasının ardından başvuru detayları araştırılmaya başlandı. Peki başvurular başladı mı? Nasıl başvuru yapılır, şartları neler? İşte yanıtları...

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Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı mı?

Jandarma Genel Komutanlığı 9 Bin 690 Uzman Erbaş Alımı Başvuruları Başladı mı?

Resmi Gazete'de yayımlandı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı duyurdu. Buna göre Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere toplam 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvurular ise 7-21 Ekim'de internet üzerinden yapılacak.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular https://www.jandarma.gov.tr adresinde yer alan 'İşlemler' sekmesinden 'Personel / Öğrenci Alım Başvuru ve Sonuçları' bölümüne gidilerek, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTS) üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru Şartları Neler?

Başvuruların başlangıç ve bitiş saatleri, temin edilecek sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer önemli bilgiler '2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini' kılavuzunda yer alıyor. Bu kılavuza ulaşmak için aşağıdaki internet sitesini ziyaret edebilirsiniz:

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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