Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, Ebubekir Sofuoğlu Hakkında Açıklamaları Nedeniyle Soruşturma Başlattı

'4 Ekim 2024 tarihinde 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kızımızın katledilmesi üniversitemizde derin üzüntü yaratmıştır. Öncelikle hayatını kaybeden kızlarımızın ailesinin acısını paylaşıyor ve baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz.'