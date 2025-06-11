onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
İzmir Otogarına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gidiyor? İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Otopark Ücretleri

İzmir Otogarına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gidiyor? İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Otopark Ücretleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.06.2025 - 12:50

Tatiller, iş seyahatleri ve şehir dışı geziler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. İzmir gibi büyük ve hareketli bir şehirde yaşayanlar da gerek iş gerekse turistik nedenlerle sık sık yolculuk yapıyor. Hal böyle olunca da şehirdeki en işlek ve önemli noktaların başında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali geliyor. Peki İzmir Otogarına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gidiyor? İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Otopark Ücretleri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir Otogarına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gidiyor?

İzmir Otogarına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gidiyor?

İzmir Şehirlerlerarası Otobüs Terminali kısacası İzmir Otogar Aralık 1998 yılında hizmete girdi. 

İzmir Otogarı Nerede?

Bornova’da yer alan otogar 150 bin metrekare üzerinde yer alıyor. Türkiye’nin en büyük otogarından biri olan İzmir Otogarı’nda 146 peron bulunuyor. İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde günde ortalama 75 bin yolcu taşınıyor. 

Otogara ulaşım otobüs firmalarının servisleri, taksi, kişisel araç, şehiriçi otobüslerle oldukça rahat yapılıyor. 

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne Hangi Otobüsler Gidiyor?

Otogardan geçen ESHOT hatları şöyle:

  • 54 Otogar – Kemer Aktarma Merkezi

  • 60 Pınarbaşı – Kemer Aktarma Merkezi

  • 64 Ayakkabıcılar Sit. – Kemer Aktarma Merkezi

  • 117 Kavaklıdere – Kemer Aktarma Merkezi

  • 204 Bornova Metro – Havalimanı

  • 277 Otogar – Tınaztepe

  • 302 Otogar – Konak

  • 364 Gerikazanımcılar Sitesi – Halkapınar Metro

  • 367 Ümıt Mah. – Kemer Aktarma Merkezi

  • 505 Çamkule – Bornova Metro

  • 555 Otogar – Halkapınar Metro

  • 560 Pınarbaşı – Halkapınar Metro

  • 564 Ayakkabıcılar Sitesi – Halkapınar Metro

  • 602 Menemen Aktarma – İzmir Otogar

  • 608 Egekent 2 – İzmir Otogar

  • 660 Yeni Foça – İzmir Otogar

  • 697 Beydağ – İzmir Otogar

  • 806 Kiraz – Otogar

Bornova Metro Durağı ile ulaşım mümkün. Otogar ile metro arası yürümeyle yaklaşık 16 dakika.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Otopark Ücretleri

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Otopark Ücretleri

Kendi aracıyla gelenler için en büyük soru işareti, aracın nereye bırakılacağı ya da dönüşte aracı alacak bir kişinin olup olmayacağı oluyor. 

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, yolculara hem kapalı hem açık otopark alanları sunuyor. Yolculuk öncesi veya sonrasında kişisel aracıyla otogara gelenler, araçlarını bırakabilecekleri bir alan bulabiliyor. 

2025 Yılı Güncel Otopark Ücretleri

Otogarda hizmet veren özel işletmeye bağlı otoparkta, ilk 50 dakika park ücretsiz. Bu süre içinde sadece birini bırakmak ya da almak isteyenler otoparktan ek ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Günlük ücretlendirmeye gelince, 2025 yılı itibarıyla 24 saatlik otopark ücreti 80 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer aracınızı otogarda bir gün değil de daha uzun süre bırakacaksanız, her ilave 24 saat için aynı tutarı ödemeniz gerekiyor. Örneğin, iki gün boyunca aracınızı park ettiğinizde toplam ücret 160 TL oluyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın