İzmir Otogarına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gidiyor? İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Otopark Ücretleri
Tatiller, iş seyahatleri ve şehir dışı geziler, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası. İzmir gibi büyük ve hareketli bir şehirde yaşayanlar da gerek iş gerekse turistik nedenlerle sık sık yolculuk yapıyor. Hal böyle olunca da şehirdeki en işlek ve önemli noktaların başında İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali geliyor. Peki İzmir Otogarına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gidiyor? İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Otopark Ücretleri
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İzmir Otogarına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gidiyor?
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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Otopark Ücretleri
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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