İzmir Otogarına Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Gidiyor? İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali Otopark Ücretleri

Kendi aracıyla gelenler için en büyük soru işareti, aracın nereye bırakılacağı ya da dönüşte aracı alacak bir kişinin olup olmayacağı oluyor.

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali, yolculara hem kapalı hem açık otopark alanları sunuyor. Yolculuk öncesi veya sonrasında kişisel aracıyla otogara gelenler, araçlarını bırakabilecekleri bir alan bulabiliyor.

2025 Yılı Güncel Otopark Ücretleri

Otogarda hizmet veren özel işletmeye bağlı otoparkta, ilk 50 dakika park ücretsiz. Bu süre içinde sadece birini bırakmak ya da almak isteyenler otoparktan ek ücret ödemeden faydalanabiliyor.

Günlük ücretlendirmeye gelince, 2025 yılı itibarıyla 24 saatlik otopark ücreti 80 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer aracınızı otogarda bir gün değil de daha uzun süre bırakacaksanız, her ilave 24 saat için aynı tutarı ödemeniz gerekiyor. Örneğin, iki gün boyunca aracınızı park ettiğinizde toplam ücret 160 TL oluyor.