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İzmir Depremi Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: "2020'de de 6.6 Deprem Olmuştu"

İzmir Depremi Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: "2020'de de 6.6 Deprem Olmuştu"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.04.2024 - 11:59

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 11.02 sıralarında gerçekleşirken depremin derinliğinin 6.97 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem, saat 11.02 sıralarında gerçekleşirken depremin derinliğinin 6.97 kilometre olduğu kaydedildi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den depreme ilişkin ilk açıklama geldi.

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den depreme ilişkin ilk açıklama geldi.

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Arkadaşlar, Kuşadası Körfezinde 4,4 deprem oldu. Deprem Sisam Adasının hemen kuzeyinde ve Sisam Fay Zonu üzerinde. 30 Ekim2020 tarihinde de burada 6,6 deprem olmuştu (İzmir Depremi)'

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