İzmir Depremi Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: "2020'de de 6.6 Deprem Olmuştu"
İzmir Depremi Sonrasında Naci Görür’den Açıklama: "2020'de de 6.6 Deprem Olmuştu"
Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki 4.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
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AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, saat 11.02 sıralarında gerçekleşirken depremin derinliğinin 6.97 kilometre olduğu kaydedildi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den depreme ilişkin ilk açıklama geldi.
Görür sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
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