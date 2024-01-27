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İzmir Depremi Sonrası İlk Açıklama Ahmet Ercan'dan: Korkacak Bir Durum Yok

İzmir Depremi Sonrası İlk Açıklama Ahmet Ercan'dan: Korkacak Bir Durum Yok

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.01.2024 - 10:22

Kuşadası Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.00 sularında meydana gelen depremin ardından ilk açıklama ise Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, 'korkulacak bir şey yok' diyerek artçı depremlere karşı uyardı.

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İzmir açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Ocak Cumartesi günü sabah saatlerinde, Kuşadası Körfezi’nde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir kent merkezi başta olmak üzere civar şehirlerde de hissedildi.

AFAD, depremin yerin 8.5 metre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

AFAD, depremin yerin 8.5 metre derinliğinde yaşandığını açıkladı.

İzmirli vatandaşların deprem yaşandığını bildirmesi üzerine, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri bekleniyordu. 

AFAD, depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi depremin 5.0 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

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Sabah saatlerinde yaşanan İzmir depremine dair ilk açıklama Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi.

Sabah saatlerinde yaşanan İzmir depremine dair ilk açıklama Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi.

Ercan, 'İzmir Pamucak Körfezi kuzeyinde oluşan deprem batıdaki Tuzla kırığına koşut, Claros-Ahmetbeyli-Menderes üzerinden İzmir’e uzanan ikincil kırık üzerinde oluşmuştur. Daha büyük deprem üretmez. Oluşan bu deprem bu kırığın olağan depremidir. Korkacak bir durum yok.' ifadelerine yer verdi.

Ercan, İzmir depreminin ana deprem olduğunu ifade ederek, artçıların iki hafta kadar devam edebileceğini ekledi.

Ercan, İzmir depreminin ana deprem olduğunu ifade ederek, artçıların iki hafta kadar devam edebileceğini ekledi.

Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19’de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok.

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