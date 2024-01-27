İzmir Depremi Sonrası İlk Açıklama Ahmet Ercan'dan: Korkacak Bir Durum Yok
İzmir Depremi Sonrası İlk Açıklama Ahmet Ercan'dan: Korkacak Bir Durum Yok
Kuşadası Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.00 sularında meydana gelen depremin ardından ilk açıklama ise Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi. Ercan, 'korkulacak bir şey yok' diyerek artçı depremlere karşı uyardı.
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İzmir açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin yerin 8.5 metre derinliğinde yaşandığını açıkladı.
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Sabah saatlerinde yaşanan İzmir depremine dair ilk açıklama Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan geldi.
Ercan, İzmir depreminin ana deprem olduğunu ifade ederek, artçıların iki hafta kadar devam edebileceğini ekledi.
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