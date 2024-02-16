İzmir’de Akılalmaz Dolandırıcılık Yönetimi: Sahte Postacı Boş Senetlere İmza Attırdı
İzmir’de Akılalmaz Dolandırıcılık Yönetimi: Sahte Postacı Boş Senetlere İmza Attırdı
İzmir’de yaşanan akılalmaz dolandırıcılık yöntemi gündem oldu. Karşıyaka ilçesinde kapı kapı dolaşan sahte postacı, vatandaşlara resmi evrak bahanesiyle imza attırdı. İmzalanan evrakın altından ise senetler çıktı. Onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.
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Dolandırıcılar, farklı farklı yöntemlerle vatandaşları her gün tuzaklarına düşürürken, İzmir Karşıyaka’daki yöntem bu kadar da olmaz dedirtti.
İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtarak vatandaşlara tebliğ olduğunu, imzalamaları gerektiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi.
Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. “Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işleyen F.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.
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