İzleyicilerden Gelen Mektuplardan Hikayeleştirilmiş Sırlar Dünyası Bölümleri
2002-2007 yılları arasında Samanyolu TV'de yayınlanan, uhrevi dizi, Sırlar Dünyası'nı hatırlayanlarınız vardır. Ya da unutmak ne mümkün, mü desek!
Kanal, Fetullahçı Terör Örgütü'nün askerî darbe girişimi sonrasında çıkartılan OHAL yasası kapsamında komple kapatılmıştır.
Her bölümde farklı ve çarpıcı bir hikaye anlatılan, bölüm sonlarında ise izleyicilere ibretlik dersler sunan Sırlar Dünyası oldukça ilginç dizilerimizdendi. Dizi farklılığını gerçek hikayelerden alıyordu. Kimse bilmez ancak biz söylemiş olalım, Sırlar Dünyası'nda izlediğimiz olaylar gerçekti. Dizi, şimdiye kadar yayınlanmış dizilerden farklı olarak izleyici mektuplarıyla yazılıyordu. İzleyicilerden gelen mektuplarla yaşanmış hayat hikayelerini ekrana yansıtan Sırlar Dünyası'nda izleyiciler kendi hayatlarından kesitleri ekranda görme fırsatı buluyorlardı. Demek ki izleyiciye hikayenin bu kadar geçmesinin bir nedeni de buydu!
Gelin, izleyici mektuplarıyla yazılmış bazı bölümlere bakalım...
Çocukluğumuzu esir alan ibretlik dizi Sırlar Dünyası'nı hatırlayanlar vardır veya hiç unutamayanlar...
Dizi nostaljiyle anılan ve hala pek çok kişinin hafızasında yer eden yapımlardan biri oldu. Bunun önemli nedenlerinden biri de gerçek hikayelerden uyarlanmış olması.
Peki, hangi bölümler gerçek hikayelerdi, diye soracak olursanız. "Saklanan Gerçek" ile başlayalım.
"Zina"
"Rüşvet"
"İhmaldeki Sır"
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