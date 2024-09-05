İzdivaç Programındaki Dansıyla Ünlenen Apaçi Mustafa Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
İzdivaç Programındaki Dansıyla Ünlenen Apaçi Mustafa Yıllar Sonra Ortaya Çıktı!
Seda Sayan'ın programında eş arayan ve apaçi dansıyla hafızalarımıza kazınan Apaçi Mustafa lakaplı damat adayı, yıllar sonra Uğur Aslan ve Songül Karlı'nın Sana Değer programında karşımıza çıktı.
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"Bir an önce evlenmem lazım" çıkışı ve apaçi dansıyla tanıdığımız Apaçi Mustafa lakaplı damat adayı, Seda Sayan'ın izdivaç programıyla ünlenmişti.
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Tüm taliplerine bir kulp bulan Apaçi Mustafa neredeyse her bölüm mistik dansını ekrana taşırken, izdivaç programlarının yasaklanmasının ardından bir anda yok olmuştu.
Daha sonra sosyal medya hesabından Seda Sayan için "Sahtekar, beni kandırdılar" açıklaması yapan Apaçi Mustafa Instagram'ı aktif olarak kullanırken bir sabah aniden yine televizyonda belirdi.
Unutulmaz apaçi dansıyla Uğur Aslan ve Songül Karlı'nın sunduğu Sana Değer programına dahil olan Mustafa, burada sevdiği kadınla kavuşmak istediğini belirtti.
İşte Apaçi Mustafa'nın geri dönüşü:
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